E-Paiement: défis, blocages et solutions (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sous le thème «ePayment, en avant l’inclusion !», au siège du groupe Horizon Press. Y ont participé Karima Zouhairi, responsable Marketing marché des particuliers de Bank of Africa ; Rachid Driouch, responsable Expertise monétique et Mobile payment de Bank of Africa; Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), et Zouheira Belkrezia, directrice Tech et Innovation digitale du groupe Marjane. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO.

La première expérience est importante et doit bien se passer, afin qu’elle se transforme en déclic. C’est à partir de l’expérience client, et de son retour, que l’on peut détecter les points d’amélioration ou les failles à corriger, remarque Rachid Driouch, responsable Expertise monétique et Mobile payment de Bank of Africa. L’adoption passe par l’utilisation et par la familiarisation.

«Les wallets, au début, n’avaient pas été adoptés par les utilisateurs. Mais dans les circonstances particulières de la pandémie, les aides ont été versées sur des wallets. Actuellement, les aides sociales directes sont elles aussi versées sur des wallets. Cela a entraîné une familiarisation à ces outils pour l’une des populations ciblées, plutôt défavorisée, qui n’a pas toujours accès à la bancarisation». Elle va goûter à la facilité et à la simplicité qu’offrent ces moyens électroniques.