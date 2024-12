Protection sociale : la CNSS au cœur de la transformation

En pleine évolution, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) transforme profondément le paysage de la protection sociale. Grâce à une stratégie de transformation digitale ambitieuse soutenue par un budget de 1,2 milliard de dirhams, l’institution modernise ses services, étend la couverture sociale et simplifie les démarches administratives. Alliant digitalisation, cybersécurité et accompagnement des populations vulnérables, la CNSS redéfinit les standards de l’inclusion et de l’efficacité pour bâtir un système de santé performant et équitable.

En pleine mutation, le système de protection sociale connaît une transformation sans précédent, et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) œuvre activement pour faire de la généralisation de la couverture sociale une réalité. Alliant digitalisation, extension des droits et simplification des démarches, la CNSS redéfinit les standards de l’accès aux soins et à la protection sociale, tout en s’imposant comme un acteur clé de l’amélioration des services pour les citoyens.

Pour soutenir cette transformation, la Caisse a conçu une feuille de route stratégique sur cinq ans, validée par son conseil d’administration et dotée d’un budget ambitieux de 1,2 milliard de dirhams. Ceci dans le but de moderniser les services et à optimiser les processus opérationnels.

Parmi les priorités identifiées, la transformation digitale occupe une place centrale, avec l’adoption de solutions numériques destinées à accélérer et simplifier les prestations. Un volet important concerne également le renforcement de la cybersécurité, auquel un budget supplémentaire de 500 millions de dirhams est dédié, afin de protéger les données des assurés et de garantir la fiabilité des systèmes.

Enfin, la modernisation des agences physiques prévoit la création d’espaces plus accueillants et fonctionnels pour améliorer l’expérience des utilisateurs et rendre les démarches plus fluides.

Vers une couverture sociale universelle

À la fin septembre 2024, le système d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) couvrait plus de 11,38 millions de personnes, comprenant 4 millions d’assurés principaux et environ 7,29 millions d’ayants droit. Les contributions financées par l’État, transférées à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ont atteint un total de 15,51 milliards de dirhams à la même période.

Cette somme inclut 665 millions de dirhams pour le mois de décembre 2022, 8,14 milliards de dirhams pour l’année 2023 et 6,7 milliards de dirhams pour les neuf premiers mois de 2024. En parallèle, les dépenses de l’AMO ont franchi le cap des 11 milliards de dirhams à fin juin 2024, couvrant une période de 19 mois, soit une moyenne annuelle dépassant 7 milliards de dirhams.

Ce niveau de dépenses est nettement supérieur à celui de l’ancien système RAMED, dont le budget annuel était limité à 2 milliards de dirhams. Côté bénéficiaires, le régime «AMO-Tadamon» comptait environ 11,3 millions de personnes à fin août 2024. Les régimes complémentaires, tels que «AMO-TNS» et «AMO-Achamil», ont également élargi l’accès à la couverture, permettant à près de 11 millions d’individus supplémentaires de rejoindre le dispositif.

Digitalisation, levier stratégique pour moderniser les services

Face à l’ampleur de la réforme, la CNSS a lancé une transformation digitale ambitieuse pour répondre aux besoins croissants des citoyens. Parmi ses initiatives phares figure la feuille de soins électronique, qui permettra de dématérialiser les prescriptions médicales, les achats de médicaments et les examens, rassemblant ainsi tous les acteurs du parcours de soin dans un écosystème numérique intégré.

En parallèle, un système d’information performant est développé pour assurer une gestion évolutive des millions de bénéficiaires tout en facilitant les échanges avec les organismes partenaires. Enfin, la CNSS renforce sa cybersécurité grâce à des solutions avancées de cybersurveillance, garantissant la protection des données des assurés et renforçant leur confiance dans ce système moderne.

Simplification des démarches pour une meilleure expérience client

La CNSS va au-delà de la modernisation numérique en s’engageant également à simplifier les démarches administratives pour améliorer l’expérience des assurés.

Parmi les avancées notables, la suppression du certificat de vie pour les pensionnés résidant au Maroc grâce à un dispositif automatisé basé sur l’échange électronique avec les administrations partenaires, éliminant ainsi des démarches fastidieuses. En parallèle, la modernisation des agences physiques vise à créer des espaces plus accueillants et fonctionnels, offrant des parcours simplifiés et optimisés pour les utilisateurs.

Grâce à une transformation digitale audacieuse et une volonté de rendre les services accessibles, la CNSS redessine les contours de la protection sociale au Maroc. Avec des millions de nouveaux bénéficiaires, des démarches simplifiées et une vision tournée vers l’innovation, l’institution s’impose comme un pilier central de la réforme sociale. La CNSS, en modernisant ses services et en élargissant sa couverture, prépare un avenir où chaque citoyen pourra bénéficier d’un système de santé plus juste et équitable.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO