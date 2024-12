Croissance au Maroc: les prévisions de Bank Al-Maghrib pour 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

La croissance économique nationale devrait se limiter à 2,6% cette année, après 3,4% en 2023, mais s’accélèrerait à 3,9% au cours des deux prochaines années, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces projections tablent sur une quasi-stabilité de la croissance non agricole autour de 3,5% en 2024, avant une amélioration à 3,6% en 2025 et à 3,9% en 2026, précise BAM dans un communiqué sur la quatrième et dernière réunion trimestrielle de 2024 de son Conseil.

Pour sa part, la valeur ajoutée agricole, pâtissant des conditions climatiques défavorables ayant prévalu lors de la précédente campagne, accuserait un repli de 4,6% en 2024, avant d’afficher, sous l’hypothèse de récoltes céréalières de 50 millions de quintaux équivalant à la moyenne des 5 dernières années, des progressions de 5,7% en 2025 et de 3,6% en 2026.

S.L.