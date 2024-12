Le DG de l’ONDA met ses équipes en piste pour relever les défis de 2030

L’ONDA s’engage résolument dans la voie de l’avenir pour répondre aux défis ambitieux de 2030. Un avenir où les infrastructures aéroportuaires connaîtront une expansion sans précédent, où l’expérience client sera profondément transformée, et où l’architecture institutionnelle de l’ONDA subira une mutation stratégique pour s’adapter aux enjeux mondiaux. Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONDA a réuni, ce matin, l’ensemble des cadres de l’ONDA pour donner le la de cette nouvelle impulsion.

Sous l’impulsion de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l’assiste, le Maroc connait une transformation significative de ses infrastructures. L’ONDA se prépare à relever les défis stratégiques de 2030 avec détermination et audace. C’est dans cette optique que le Directeur Général de l’ONDA a réuni l’ensemble de ses équipes, ce vendredi 13 décembre 2024.

La vision est claire : bâtir de nouvelles infrastructures aéroportuaires à la pointe de la modernité, transformer radicalement l’expérience client et repenser l’architecture institutionnelle pour une efficacité renforcée. Ces enjeux ambitieux imposent une réorganisation profonde, mais surtout un engagement sans faille de toutes les équipes.

Ce projet de transformation ne se limite pas à une vision technologique ou structurelle ; il repose avant tout sur l’engagement collectif et la mobilisation des équipes. Les femmes et les hommes de l’ONDA seront au cœur de cette révolution, porteurs d’une ambition commune : faire de l’ONDA un acteur clé du secteur aérien mondial, capable de relever tous les défis qui s’annoncent. Leur expertise, leur détermination et leur sens du service seront les moteurs de cette évolution, car c’est grâce à leur engagement sans faille que l’ONDA pourra se réinventer, renforcer son rôle de leader et offrir aux usagers une expérience aéroportuaire à la hauteur des attentes du futur.

