Résultats de la 2ᵉ édition de l’Appel à Projets de la SDR « S.M.A.R.T. Tourisme »

La Société de Développement Régional (SDR) “SMART Tourisme” dévoile les résultats de la deuxième édition de son appel à projets, une initiative phare dédiée à la dynamisation et à la diversification de l’offre touristique dans la destination Agadir Souss Massa. Après plusieurs mois d’évaluation rigoureuse, 132 candidatures ont été examinées par la Commission Locale de Sélection (CLS) et le Comité d’Investissement de la SDR.

Ces projets, mêlant créations d’entreprises et initiatives de transformation, témoignent de la vitalité et de l’innovation dans le secteur touristique régional. Avec un accent particulier sur l’animation et les loisirs, des initiatives comme des surf camps, des activités nautiques, des espaces gastronomiques et des zones de loisirs ont été sélectionnées pour renforcer l’attractivité de la destination Agadir et ses environs. Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans la feuille de route du tourisme (2023-2026), visant à développer des filières stratégiques telles que ‘Ocean Waves’ et ‘Beach and Sun’, en phase avec les atouts naturels et culturels de la région Souss Massa. »

Un Processus de sélection structuré et transparent

Le processus de sélection s’est déroulé en trois phases :

1. Traitement des dossiers de candidature : Vérification de la conformité des dossiers par rapport aux critères d’éligibilité et évaluation préliminaire de leur

potentiel.

2. Entretiens et visites de terrain : Analyse approfondie des projets par des entretiens individuels avec les porteurs et des visites sur site.

3. Délibérations des commissions : Examen détaillé des projets retenus sur la base de critères tels que l’innovation, la faisabilité, la durabilité et l’impact socio-économique.

Cette approche rigoureuse, soutenue par une composition diversifiée des commissions, garantit une évaluation objective et équilibrée.

Des résultats en ligne avec les priorités stratégiques

Sur les 132 projets soumis, 35 candidatures ont été retenu pour initier la phase d’accompagnement et d’incubation conformément aux dispositions du programme d’appui de la SDRSMARTTourisme :

● 22projets retenus sans réserve.

● 13projets retenus avec réserve.

La filière animation et loisirs domine largement avec 30 projets, soit 86 % des initiatives retenues, suivie par 5 projets dans le domaine de l’hébergement (14 %). Ces résultats reflètent la volonté de diversifier et enrichir l’offre touristique régionale grâce à des activités attractives et novatrices.

Les projets retenus reflètent également les orientations de la Feuille de Route du Tourisme, favorisant des filières clés comme “Ocean Waves” et “Beach & Sun”, en phase avec le potentiel naturel de la région Souss Massa

Les projets non retenus ont reçu des recommandations pour s’adapter et participer aux prochaines éditions.

Un soutien pour transformer les projets en réussites

Les projets retenus sans réserve bénéficieront dès janvier 2025 d’un accompagnement personnalisé comprenant :

● Assistance technique : plans architecturaux, levées topographiques, études spécifiques.

● Coaching entrepreneurial : Élaboration de business plans, optimisation de la gestion, et accès aux financements.

● Formation : Modules pratiques, e-learning et développement des compétences transverses.

Ce programme d’accompagnement vise à outiller les porteurs de projets pour maximiser leur impact sur le développement touristique de la région.

Rappel : Lancement du troisième Appel à Projets (APP3)

Dans la continuité de sa stratégie, la SDR “SMART Tourisme” a également lancé le 15 novembre 2024, le troisième appel à projets (APP3), destiné aux TPME touristiques innovantes. Cet appel, qui met un accent particulier sur l’entrepreneuriat féminin et les écosystèmes touristiques régionaux, reste ouvert pour les porteurs de projets souhaitant contribuer à l’essor de la région Souss Massa. Les détails complets de cet appel sont disponibles sur le lien suivant : https://smarttourisme.net/

Un engagement pour un tourisme durable et innovant

Avec ces initiatives, la SDR “SMART Tourisme” réaffirme son ambition de positionner la région Souss Massa comme un acteur clé du tourisme marocain. En valorisant les talents et les projets locaux, elle accompagne une dynamique de développement axée sur l’innovation, la durabilité et la collaboration stratégique.

Les porteurs de projets, présents et futurs, sont au cœur de cette transformation, construisant ensemble un avenir prometteur pour le tourisme dans la région.