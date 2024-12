Avis. Madani KABBAJ : “Une première consécration pour un engagement durable”

Madani KABBAJ

Directeur Général Adjoint

Pour la première fois, AVIS Maroc décroche le prestigieux titre de Service Client de l’Année, une reconnaissance qui célèbre 60 ans d’histoire et d’innovation dans le secteur de la location courte durée. Plus qu’un prix, cette distinction reflète l’engagement de l’entreprise à offrir une expérience client mémorable, tout en posant les bases d’une transformation axée sur l’excellence et la proximité. Dans cet entretien, AVIS Maroc partage ses ambitions pour redéfinir les standards de son secteur au Maroc.

Félicitations pour votre première consécration. Comment la vivez-vous ?

Merci pour cette reconnaissance, qui couronne une étape importante dans notre histoire, alors que nous venons de souffler nos 60 bougies ! Ce prix est une victoire collective, le reflet de l’énergie, de la passion et du dévouement que nos équipes mettent chaque jour à offrir bien plus qu’un service de location: une véritable expérience client. C’est une immense satisfaction de constater que nos efforts, pour redéfinir la location courte durée au Maroc, trouvent un écho auprès de nos clients. C’est une première consécration qui, loin de nous faire ralentir, nous donne envie d’aller encore plus loin.

En quoi l’obtention de ce titre impactera votre vision future en matière de service client ?

Ce titre est une boussole qui nous guide vers l’avenir. Chez AVIS Maroc, nous ne considérons pas le service client comme un simple département, mais comme l’âme de notre entreprise. Cette distinction nous pousse à accélérer notre transformation pour offrir des expériences toujours plus fluides, intuitives et adaptées. Elle nous rappelle aussi que chaque interaction compte et qu’un sourire, un conseil ou une attention particulière peuvent faire toute la différence. Nous continuerons à écouter nos clients et à intégrer leurs besoins dans nos innovations pour que chaque location soit une expérience mémorable.

Est-ce un objectif que vous intégrerez à vos plans à long terme ?

Absolument. Ce prix est un tremplin pour nos ambitions à long terme. Nous voyons cette distinction comme une étape d’un parcours d’excellence qui ne fait que commencer. Notre objectif est d’élever les standards de la location courte durée au Maroc, en offrant non seulement des véhicules, mais une expérience complète, de la réservation au retour du véhicule. Nous voulons inscrire cette quête d’excellence dans nos projets futurs, en misant sur des solutions digitales, des services sur mesure et une proximité toujours plus forte avec nos clients. Ce prix n’est pas une fin, mais le début d’un engagement durable.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO