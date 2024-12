Wafa Assurance. Taibi BENHIMA : “L’IA et l’innovation, moteurs de notre succès”

Taibi BENHIMA

Directeur général

Wafa Assurance se distingue par son excellence en service client, une reconnaissance qui témoigne des changements organisationnels et culturels opérés au sein de l’entreprise. Grâce à une stratégie multicanale et une approche centrée sur l’innovation, la compagnie a su transformer ses méthodes de travail pour offrir une expérience client irréprochable.

Quels changements organisationnels ou culturels vous ont permis d’obtenir le label ESCDA 2025 ?

Nous avons opté pour la mise en œuvre d’un service client qui serait multicanal et élargi à l’ensemble des métiers de l’assurance : pour assurer le traitement des besoins pour l’assurance des personnes et de même pour l’assurance des biens. Nous avons tout d’abord accentué les formations continues pour rendre nos conseillers clients polyvalents, puis, nous avons unifié notre méthodologie de travail et de pilotage pour

avoir le même niveau et la même exigence au niveau des deux catégories d’assurance.

Estimez-vous que cette distinction a renforcé le sentiment d’appartenance au sein de vos équipes ?

Tous les collaborateurs de la compagnie portent haut cette valeur : le succès de tous est possible grâce à la persévérance de chacun. Cet esprit est présent en permanence chez les équipes de Wafa Assurance, que ce soit pour une nouvelle recrue, rapidement embarquée dans le mouvement, que ce soit pour une recrue expérimentée, désireuse de défendre cette performance pérenne, la singularité de notre organisation.

Avez-vous des ambitions spécifiques pour renouveler ou renforcer cette reconnaissance dans les années à venir ?

Les chocs causés par les nouveaux usages et habitudes de consommation sont des opportunités directes pour nous. Les années qui arrivent seront l’occasion de multiplier le recours aux dernières solutions qu’apportent l’intelligence artificielle, avec des réponses encore plus efficaces et des interfaces plus satisfaisantes et plus disponibles, à travers tous les canaux souhaités par le client.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO