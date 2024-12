Orange B2B. Adil OUASTRI : “Nous œuvrons pour une expérience client toujours innovante”

Adil OUASTRI

Directeur Expérience et Relation Client Entreprises

Pour la troisième année consécutive, Orange Maroc est Élu Service Client de l’Année, une reconnaissance qui reflète l’engagement de ses équipes et partenaires à offrir un service d’exception. Ce prix met aussi en lumière la stratégie centrée sur l’écoute, l’innovation et la formation continue, éléments clés pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante.

Que représente cette nouvelle distinction pour vous et vos équipes ?

Ce prix est une immense source de fierté pour nous. Il reflète l’engagement et le dévouement des équipes chez ORANGE MAROC et chez nos partenaires à offrir un service à la fois exceptionnel mais aussi unique à nos clients. C’est la reconnaissance d’un travail d’équipe acharné et la volonté d’ORANGE MAROC d’améliorer continuellement l’expérience client. C’est surtout un témoignage de la confiance et de la satisfaction de nos clients, ce qui est notre plus grande récompense «Merci à nos CLIENTS».

Qu’avez-vous appris sur votre entreprise en cheminant vers ce prix ?

En cheminant vers ce prix, nous avons appris que l’écoute et la proximité de nos clients sont une opportunité pour apprendre à mieux les servir. Nous avons également compris que l’innovation et la formation continue de nos équipes en interne et chez nos partenaires sont essentielles pour rester à la pointe du service client. Nous sommes fiers de notre contribution à la vision d’ORANGE MAROC qui met le CLIENT au centre de sa stratégie.

Comment vous assurez-vous que cette distinction reste un levier pour progresser, et non une fin en soi ?

Cette distinction est un encouragement pour continuer à innover et à nous surpasser. ORANGE MAROC se sert de ce prix comme d’un levier pour fixer des objectifs encore plus ambitieux et motiver ses équipes à innover et à se perfectionner constamment. Cette distinction nous motive à mettre en place des programmes de formation continue et des solutions innovantes pour nous assurer que nous restons au plus près de nos clients et que nous continuons à améliorer nos services. En somme, ce prix est un nouveau jalon, le troisième, pour de nouvelles aspirations.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO