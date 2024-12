LC Waikiki. Zidi Aziddin : “Nous voulons établir de nouvelles références en matière de service client”

Zidi Aziddin

Directeur général LC Waikiki Maroc

Gagner pour la première fois le prix du Meilleur Service Client est un moment de fierté pour LC Waikiki, qui voit sa stratégie centrée sur le client couronnée de succès. Cette consécration met en lumière l’engagement de l’entreprise et de ses équipes à offrir des expériences exceptionnelles.

C’est votre première consécration. Que ressentez-vous ?

Ce prix reflète l’engagement de LC Waikiki à offrir des expériences client exceptionnelles. Il met en valeur le travail et la passion de nos équipes, des experts CRM au personnel en magasin, tous dédiés à la satisfaction client.

Gagner pour la première fois le prix du Meilleur Service Client valide notre stratégie centrée sur le client. Cela nous encourage à innover davantage et à garantir que chaque interaction avec LC Waikiki soit mémorable. C’est un moment de fierté, un accomplissement qui nous pousse à viser encore plus haut et à établir de nouvelles références dans le secteur.

Comment comptez-vous maintenir votre position ?

Nous nous concentrons sur l’amélioration continue et l’adaptation aux besoins des clients. En formant nos équipes et en recueillant des retours réguliers, nous veillons à ce qu’elles restent prêtes à offrir un service de qualité. Grâce à des données analytiques, nous améliorons nos processus pour offrir des expériences personnalisées. Nous investissons également dans des outils digitaux comme les systèmes CRM pour optimiser notre efficacité.

En améliorant constamment nos interactions en magasin par une approche opérationnelle et humaine, nous restons alignés sur nos valeurs. Cette reconnaissance marque le début d’un voyage pour dépasser les attentes à chaque occasion.

L’IA joue-t-elle aujourd’hui un rôle dans la relation client de LC Waikiki ?

LC Waikiki exploite des technologies innovantes pour enrichir l’expérience client. Parmi elles, notre AI-powered Digital Style Consultant, actuellement disponible en Turquie, offre des conseils mode personnalisés pour simplifier et améliorer les choix des clients.

Bien que cette technologie ne soit pas encore disponible au Maroc, nous travaillons à introduire des solutions similaires. Nous visons à intégrer des outils d’IA avancés qui rendent le shopping plus personnalisé, fluide et aligné sur les besoins changeants des clients. La satisfaction client reste notre priorité, et l’IA est un levier clé pour atteindre cet objectif.

