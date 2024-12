CGI. Reda IBEN CHEKROUN: “L’excellence et l’innovation sont au cœur du Haut Standing”

REDA IBEN CHEKROUN

Directeur Général Délégué en charge du Pôle Commercial et Communication

CGI célèbre sa troisième distinction consécutive dans le segment de l’immobilier haut standing. Une performance qui reflète une stratégie axée sur l’excellence relationnelle, l’innovation et l’adaptabilité face à un marché en transformation.

C’est votre troisième consécration. Comment maintenez-vous cette position dans un segment aussi spécifique ?

Cela repose sur une prise de conscience collective face au défi que représente le renouvellement de cette distinction, considérant le niveau d’exigence en hausse des clients, de la forte concurrence potentiellement disruptive et du cycle long de vente dans notre secteur, ce qui implique des efforts renouvelés dans le temps. Néanmoins, quelques incontournables continueront à contribuer à une bonne expérience client.

Il s’agit de maintenir les basiques de la relation client que sont la joignabilité, l’omni-canalité, la réactivité et la chaleur humaine (même dans un monde qui ne jure que par l’IA!).

Ensuite, la veille permanente d’un marché mouvant avec toute l’agilité requise pour s’y adapter. Et enfin, adopter une posture proactive où l’on continuera à être des faiseurs de marché, en lançant des initiatives innovantes pour offrir à nos clients une expérience toujours supérieure.

Comment envisagez-vous la relation client sur ce segment dans les 10 prochaines années ?

Notons d’abord ma conviction du bel avenir qu’attend l’immobilier Haut Standing au Maroc à condition de faire preuve de résilience face à un marché en pleine transformation. Quant à la relation client dans les prochaines années, le pari sur l’innovation, l’écologie et l’expérience client sera essentiel pour satisfaire une clientèle plus avertie.

La clé de compétitivité reposera sur notre capacité à anticiper les tendances tout en proposant des produits véritablement exclusifs avec des concepts uniques.

A souligner également que la diaspora marocaine continuera à jouer un rôle important pour ses investissements dans des villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger avec des exigences conformes aux standards internationaux et des transactions simplifiées grâce à la digitalisation.

Quelle place occupe l’intelligence artificielle dans votre relation client aujourd’hui ?

L’intelligence artificielle occupe aujourd’hui une place centrale pour transformer l’expérience que nous offrons à nos clients. Elle nous permet, en effet, de simplifier le parcours d’achat, rendre les transactions plus transparentes à travers une plate-forme «E-Sales», un Chatbot génératif et un espace client 100% personnalisé disponibles sur notre site web. L’IA est une composante principale dans la transformation digitale en cours à la CGI, plusieurs projets, en phase pilote actuellement, seront prochainement révélés à nos clients et prospects

La rédaction / Les Inspirations ÉCO