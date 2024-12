BMCI-Réseau Entreprendre Maroc : nouveau souffle pour l’entrepreneuriat féminin et social (VIDEO)

BMCI et Réseau Entreprendre Maroc viennent d’annoncer le renouvellement de leur partenariat visant à soutenir davantage l’entrepreneuriat féminin et les projets à fort impact social.

Initiée en 2019, cette collaboration entre les deux entités a déjà permis de financer plusieurs projets prometteurs, et les deux parties entendent intensifier leurs efforts.

Dans ce cadre, le financement destiné aux entrepreneures passe de 1 à 2 millions de dirhams, reflétant l’ambition d’amplifier l’impact des prêts d’honneur. Ce soutien s’accompagne d’un renforcement des programmes d’accompagnement, incluant des solutions de networking et des services personnalisés pour favoriser la réussite des projets dans divers secteurs.

Les projets soutenus s’étendent à divers domaines tels que l’agroalimentaire, l’éducation, l’artisanat et les services, et touchent des villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech, Khouribga et El Jadida.