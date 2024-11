Le CDD tient la 4ᵉ édition du Congrès International Digital Now

Le Club Des Dirigeants (CDD) annonce la tenue de la 4ᵉ édition du Congrès International Digital Now, les 18 et 19 décembre 2024 à l’Hôtel Hyatt Regency Casablanca.

Placé sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration ainsi que du Ministère de l’Industrie et du Commerce, cet événement incontournable du calendrier économique et technologique marocain rassemblera plus de 5000 participants, 50 exposants et 30 intervenants de renom autour du thème central « Digital for All – Un Digital Inclusif & Transformateur ». Ce thème met en avant des secteurs clés tels que l’inclusion sociale, l’industrie, la santé, l’éducation et la finance.

Cette édition s’inscrit dans la continuité des précédentes et poursuit un objectif clair : stimuler la transformation digitale des entreprises marocaines en accordant une attention particulière aux enjeux sociaux et économiques que le numérique peut résoudre. Le Congrès Digital Now constituera une plateforme unique pour l’échange et la réflexion autour des opportunités offertes par le digital, tout en dévoilant les dernières innovations qui transforment les secteurs clés de l’économie nationale.

Driss Drif, président du Club Des Dirigeants déclare : « Le Congrès Digital Now incarne notre engagement à accompagner les entreprises marocaines dans leur transformation numérique. Cette 4ᵉ édition se veut un espace de collaboration où l’innovation devient un levier clé pour un développement économique inclusif et durable. Nous croyons fermement que le digital, dans toutes ses dimensions, est un vecteur de croissance qui doit bénéficier à tous, des petites entreprises aux grandes industries. »

Un levier de compétitivité mondiale pour les entreprises marocaines

Face à une compétitivité mondiale accrue, la transformation digitale est aujourd’hui un passage obligé pour les entreprises souhaitant maintenir leur position sur les marchés internationaux. Le Maroc, en pleine mutation économique, se doit d’adopter ces changements. C’est dans ce contexte que le Congrès Digital Now 2024 mettra l’accent sur l’accessibilité des bénéfices du numérique pour tous. Une attention particulière sera portée à la collaboration entre les entreprises et les pouvoirs publics afin de construire un écosystème numérique plus équitable, transformant ainsi les défis en véritables opportunités.

Un point de convergence pour l’innovation numérique et l’entrepreneuriat

Véritable lieu de rencontre pour les professionnels du digital, cet événement aspire à fédérer une communauté nationale autour de la collaboration et des synergies entre acteurs du numérique. Le CDD ambitionne de faire du Congrès Digital Now un moteur pour les TPME marocaines, en leur permettant de tirer parti de la digitalisation comme un levier de développement et un moteur essentiel du progrès économique et social du Royaume.

Un programme riche et innovant

L’événement se démarque par un format original avec 8 panels dynamiques abordant des thématiques majeures comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’industrie 4.0 et l’expérience client. Entreprises, start-ups et experts partageront leurs connaissances pour inspirer les leaders de demain dans leur parcours de transformation digitale. Le congrès accueillera également la 3ᵉ édition du concours TechTalent, qui mettra en lumière les jeunes talents et les solutions innovantes façonnant l’avenir numérique.

