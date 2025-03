« Nfatrou Jmii » : un ftour solidaire pour l’avenir des orphelins

L’Association Initiative Al Amal pour l’Intégration Sociale, en partenariat avec le Club des Dirigeants (CDD), organise une soirée exceptionnelle de Ftour Solidaire sous le thème “Nfatrou Jmii”, qui se tiendra le mardi 25 mars 2025 à partir de 17h30 à l’Hôtel Club Val d’Anfa, Casablanca.

Cet événement a pour objectif principal de financer la scolarité des jeunes orphelins et de leur offrir des opportunités d’insertion socio-professionnelle. Plus qu’un simple moment de partage autour d’un repas, cette soirée sera une véritable manifestation de solidarité et de générosité en faveur de la jeunesse marocaine.

Au programme :

Un Iftar chaleureux et inclusif, réunissant des acteurs associatifs, des entrepreneurs et des bienfaiteurs engagés.

Une animation spéciale, avec la présence de Chouaib Fadil, chanteur de renom, et Hania Kassoumi, animatrice de la soirée.

Des témoignages inspirants et des interventions mettant en lumière l’importance de l’accompagnement éducatif et professionnel des jeunes sans soutien familial.

Parce que chaque enfant mérite un avenir, nous appelons les citoyens, les entreprises et les partenaires à se mobiliser pour faire de cette soirée un succès et contribuer activement à changer des vies.