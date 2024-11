Oujda: Tessi renforce la vocation technologique de l’Oriental

La région de l’Oriental s’érige désormais en territoire de prédilection pour les multinationales du numérique, avec la récente implantation de l’entreprise française Tessi à Oujda.

Cette nouvelle consécration consolide indéniablement la position stratégique de la région dans la métamorphose digitale du Royaume et conforte ses aspirations à devenir un pôle technologique prééminent en Afrique septentrionale.

La prestigieuse multinationale Tessi vient d’inaugurer en grande pompe une plateforme de services multidisciplinaires au sein du quartier d’affaires prisé d’Oujda City Center, concrétisant un investissement substantiel dans une infrastructure d’envergure de 2.200 m². Cette initiative, portant la promesse de 300 emplois à l’horizon 2026, manifeste clairement la confiance des investisseurs internationaux dans les potentialités infinies de l’Oriental.

Une impulsion décisive pour la métamorphose numérique régionale

Cette implantation stratégique, s’inscrivant résolument dans la dynamique de « Maroc Digital 2030 », insuffle une force nouvelle à l’écosystème numérique de l’Oriental. Le centre d’excellence déploiera des solutions avant-gardistes, notamment en matière d’archivage électronique et de dématérialisation des services publics, ce qui favorise la modernisation administrative tant attendue de la région et du Royaume.

La présence distinguée de Tessi à Oujda constitue désormais un trait d’union technologique inédit entre l’Europe et l’Afrique. L’entreprise apporte son expertise internationale tout en épousant les particularités locales, créant ainsi une synergie exceptionnelle qui irriguera l’ensemble de la région.

« Notre ancrage à Oujda traduit notre conviction profonde dans la vocation de l’Oriental à devenir la Silicon Valley marocaine », affirme avec conviction Olivier Jolland, Directeur Général de Tessi.

Un levier de développement sans précédent pour l’Oriental

Au-delà de sa dimension technologique, cette implantation génère des retombées considérables pour l’Oriental. Les partenariats académiques envisagés avec les institutions universitaires et l’écosystème entrepreneurial stimuleront l’innovation et l’excellence des compétences régionales. Cette dynamique vertueuse contribuera non seulement à la rétention des talents locaux et à l’attraction de nouveaux investisseurs, mais également au renforcement du rayonnement économique de l’Oriental.

Le choix d’Oujda City Center comme écrin de cette implantation atteste de la maturité exemplaire des infrastructures régionales. Cette décision stratégique de Tessi s’aligne sur la Vision Royale clairvoyante qui a permis de façonner un environnement propice aux investissements internationaux. L’Oriental se révèle ainsi comme une destination d’excellence pour les entreprises technologiques, augurant un avenir digital des plus prometteurs pour la région et ses habitants.

S.L.