Ouverture de la 2ᵉ édition du Salon de l’épargne à Casablanca (VIDEO)

La deuxième édition du Salon de l’épargne au Maroc s’est ouverte, mercredi à Casablanca, avec la participation des opérateurs économiques dans le but de rapprocher le grand public de la thématique de l’épargne.

Organisé par Finances News Hebdo, du 20 au 23 novembre, cet événement pionnier dédié aux solutions d’épargne et de placement, sera le lieu privilégié pour experts en finance, institutions financières et particuliers désireux de découvrir les dernières tendances du secteur de l’épargne.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Nezha Hayat, a relevé que ce salon constitue « une vitrine exceptionnelle pour les institutions financières, les assureurs, les gestionnaires de fonds et les prestataires de services financiers ». Cette plateforme est une opportunité de se connecter avec un public diversifié et engagé, en permettant aux participants de mettre en avant leurs produits, renforcer leur notoriété et établir des relations durables avec des particuliers à la recherche de solutions de placement et de gestion de leur patrimoine, a dit Mme Hayat.

De son côté, le président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), Abderrahim Chaffai, a souligné l’importance de ce salon dans le marché de l’assurance, en termes d’encouragement de l’épargne et de l’investissement. « L’épargne occupe une place majeure dans l’activité des assurances. A titre d’exemple, l’assurance vie représente 45% du chiffre d’affaires total du secteur tandis que l’épargne constitue une part importante de 38% », a fait savoir Chaffai.

Cet épargne permet aux compagnies d’assurance d’investir dans les grands projets nationaux d’infrastructures et dans l’accompagnement de notre économie, a-t-il expliqué, notant que ce salon aidera le public à s’informer sur les différents contrats d’assurance et produits existants, ainsi que des niveaux de risque afin de faire un « choix d’investissement optimal ». Pour sa part, la directrice de publication de « Finances News Hebdo », Fatima Zahra Ouriaghli, a souligné que « la gestion de l’épargne est une question centrale dans un contexte économique marqué par l’incertitude et la nécessité d’anticiper l’avenir ».

« Ce salon est conçu pour accueillir aussi bien les investisseurs expérimentés à la recherche de nouvelles opportunités, que les particuliers curieux de mieux gérer leurs finances personnelles », a-t-elle indiqué.

Et de relever que les visiteurs auront ainsi l’opportunité de rencontrer des experts en gestion financière, d’assister à des tables-rondes animées par des intervenants de premier plan et d’accéder aux dernières tendances et innovations dans le domaine de l’épargne et de l’investissement.

Des spécialistes de renom partageront leur expertise sur des sujets variés, allant des techniques de placement en Bourse aux stratégies d’épargne à long terme, en passant par les enjeux de la finance durable et participative, a noté Ouriaghli.

Que ce soit pour apprendre à optimiser son épargne, à mieux comprendre les produits financiers disponibles sur le marché ou simplement pour se familiariser avec les enjeux liés à la gestion de patrimoine, cet événement offre une expérience unique pour ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’économie de l’épargne, a-t-elle ajouté. Lors des quatre jours du salon, le salon offre aux visiteurs l’occasion de s’informer et échanger autour de nombreuses thématiques telles que les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la Bourse, l’épargne assurantielle ou encore la finance participative.

De nombreuses conférences et ateliers interactifs seront organisés, offrant une opportunité unique pour rencontrer les dirigeants d’entreprises cotées et obtenir des réponses sur les placements et la fiscalité, permettant aux participants d’acquérir des conseils pratiques et des connaissances approfondies en matière de gestion de l’épargne.

