Marrakech accueille le Qatar Africa Business Forum 2024

Les 16 et 17 novembre 2024, Marrakech est l’hôte de la 3ᵉ édition du Qatar Africa Business Forum, un événement majeur qui s’inscrit dans le cadre de l’Année culturelle Qatar Maroc 2024. Placé sous le thème « Investir dans l’IA pour la croissance de demain », ce forum explore le rôle clé de l’intelligence artificielle dans le développement économique et durable du continent africain.

Ce forum réunit 350 dirigeants des secteurs public et privé, venus d’Afrique, du Qatar et d’autres régions du monde. Il s’inscrit dans un dialogue stratégique visant à renforcer les partenariats Sud-Sud. Présidé côté marocain par Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, et côté qatari par Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, cet événement témoigne des liens historiques entre les deux nations, renforcés par la vision commune des chefs d’État marocain et qatari.

Parmi les intervenants figurent des leaders influents tels que Lauren Dreyer (SpaceX), Roy Swan (Fondation Ford), Teresa Clarke (Africa.com), et Idris Elba, acteur et entrepreneur. Ces figures partageront leurs perspectives sur le rôle de l’IA dans la transformation économique et sociale de l’Afrique, en abordant des thèmes comme l’agriculture, l’urbanisation intelligente et les énergies renouvelables.

Le Qatar Africa Business Forum 2024 met en lumière l’importance d’investissements innovants pour façonner l’avenir de l’Afrique, en équilibrant croissance économique et durabilité. L’événement se veut également un espace pour capitaliser sur l’expérience du Qatar en matière d’infrastructures sportives et économiques, notamment après la Coupe du Monde FIFA 2022. Ce forum ambitionne de poser les bases d’une coopération renforcée, où intelligence artificielle et innovation technologique deviennent des leviers de transformation durable pour le continent.