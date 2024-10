AMMC-AMF : un partenariat pour renforcer les marchés financiers Maroc-France

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont signé un accord stratégique de coopération et d’assistance mutuelle, ce 29 octobre, pour renforcer leurs marchés de capitaux respectifs.

Cet accord a été conclu entre Nezha Hayat, présidente de l’AMMC, et Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’AMF, lors des Rencontres entrepreneuriales Maroc-France, organisées en marge de la visite d’État du Président français au Maroc.

Face à des enjeux croissants, cet accord vise à accompagner les évolutions de leurs missions, notamment en matière de financement économique, de transition énergétique et numérique, ainsi que de développement de nouveaux produits financiers en ligne. Les deux autorités entendent travailler de concert pour anticiper les défis liés à la digitalisation et à l’impact des réseaux sociaux sur les marchés financiers, tout en assurant une stabilité financière durable.

L’accord inclut un engagement à renforcer la compréhension mutuelle des cadres réglementaires marocain et français, facilitant ainsi l’échange de bonnes pratiques. Les deux institutions s’unissent également pour protéger les investisseurs et garantir l’intégrité de leurs marchés, une démarche essentielle face aux transformations rapides que connaît le secteur financier.

Nezha Hayat a salué cet accord en soulignant qu’il « consolide des relations étroites et anciennes entre nos deux autorités », et contribue à faire converger leurs réglementations, avec un objectif de durabilité et d’innovation au service de la croissance économique.

Pour Marie-Anne Barbat-Layani, cette signature marque une étape importante, consolidant des relations privilégiées entre les deux pays et offrant des synergies visant à renforcer l’attractivité de leurs places financières. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de bâtir une finance innovante, intègre et résolument tournée vers le financement de l’économie et la protection des investisseurs.