Bourse de Casablanca : Brahim Benjelloun Touimi prend la présidence pour deux ans

Le Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca a nommé Brahim Benjelloun Touimi en tant que nouveau Président du Conseil, pour un mandat de deux ans. Il succède à Kamal Mokdad, dont la présidence, commencée en juin 2020, a marqué une période de transformation et de développement du marché boursier.

Bien que son mandat soit terminé, Kamal Mokdad reste membre du Conseil en tant que représentant de la Banque Centrale Populaire (BCP), indique-t-on auprès de la Bourse de Casablanca.

Brahim Benjelloun Touimi, fort d’une longue expérience dans le secteur financier, occupe plusieurs fonctions clés. Docteur en Monnaie, Finance et Banque de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, il est également Directeur Général Délégué de Bank of Africa et siège dans divers conseils d’administration d’entités financières et non financières, notamment au Maroc et en Europe. Ses responsabilités s’étendent à plusieurs filiales du Groupe Bank of Africa, ainsi qu’à des sociétés spécialisées dans les services financiers et les assurances.

En parallèle, Brahim Benjelloun Touimi est actif dans le domaine philanthropique. Il est administrateur de la Fondation BMCE Bank, dédiée à l’éducation et à l’environnement, ainsi que de la Fondation Othman Benjelloun. Il siège également au Conseil d’Administration de Proparco, institution financière française de développement.