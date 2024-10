E-paiement au Maroc: hausse du nombre des opérations

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de paiements par cartes, y compris les paiements sur GAB et ceux en ligne, s’est établit à 164,4 millions opérations en 2023, pour une valeur de 57 milliards de dirhams (MMDH), soit une hausse de 22% en nombre et 19% en valeur, en glissement annuel, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Les retraits d’espèces, quant à eux, continuent de représenter l’essentiel des opérations effectuées par cartes bancaires, et ont connu une hausse de 12% en nombre entre 2022 et 2023, passant de 360 millions d’opérations en 2022 à 402 millions en 2023, fait savoir BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière de 2023.

En valeur, les retraits ont connu une progression de 13%, contre une hausse de 11% entre 2021 et 2022, passant de 351 à 399 MMDH au cours de la même période, précise le rapport.

En termes de structure des transactions, la part en nombre des retraits par carte bancaire a accusé une légère baisse passant de 73% en 2022 à 71% en 2023, en faveur d’une légère augmentation de la part des paiements qui est passée de 27% à 29%.

Le Rapport fait également état d’une tendance similaire en termes de valeur, avec une légère baisse de la part des retraits de 88% en 2022 à 87% en 2023, et une légère augmentation de la part des paiements passant de 12% à 13% en 2023.

Concernant le ratio de paiement des porteurs marocains au Maroc, il a connu une nette progression, passant en nombre de 27,2% en 2022 à 28,9% en 2023, et en valeur de 12,1% en 2022 à 12,5% en 2023.

Par ailleurs, BAM note une corrélation entre les paiements par carte et les canaux de paiement. En effet, les paiements à travers les Terminaux de Paiement Électroniques (TPE) ont connu une hausse de 23% en nombre entre 2022 et 2023, passant de 106,4 à 131,3 millions d’opérations et représentant une valeur de 46,9 MMDH en 2023 contre 39,2 MMDH en 2022.

Les paiements e-commerce, quant à eux, ont augmenté en nombre de 20% (passant de 26,8 à 32,1 millions d’opérations) et en valeur de 15%, passant de 8,6 MMDH à 9,9 MMDH.

Les paiements sur GAB, en revanche, ont continué de reculer (-24% en nombre et – 22% en valeur entre 2022 et 2023), passant de 1,2 à 1 million d’opérations et de 200 millions de dirhams (MDH) à 170 MDH, confirmant ainsi leur tendance baissière en faveur des paiements au niveau des applications bancaires ou des paiements de factures directement au niveau des sites Web des facturiers.

Avec une part de 80,4% des transactions effectuées, les opérations sur TPE représentent l’essentiel des paiements réalisés par cartes bancaires en 2023, comme cela était également le cas en 2022 (79,2%).

Les paiements sans contact ont concerné en 2023, 57% des opérations de paiement effectuées via TPE, contre 52% en 2022. En effet, la part du paiement sans contact dans le total des paiements par TPE, en nombre, ne cesse de s’accroître depuis sa mise en place en septembre 2019, passant de 52% en décembre 2022 à 57% en décembre 2023 (représentant 75,4 millions d’opérations en 2023 contre 55,4 millions en 2022).

Les paiements sur GAB, quant à eux, ont reculé par rapport à l’année précédente, passant d’une part de 0,9% des transactions de paiement domestique en 2022 à 0,7 % en 2023.

Les paiements en ligne ont ainsi poursuivi leur tendance haussière, liée notamment au développement des services de paiement des factures sur internet et à la hausse des paiements E-gov. L’augmentation significative du nombre de transactions en 2023 s’explique par le contexte sanitaire, lié à la pandémie de Covid-19, qui a renforcé les habitudes de paiements sur internet. Ainsi, en 2023, les transactions e-commerce représentent au même titre que l’année 2022, 20% du total des paiements.

Concernant les transactions réalisées par des cartes internationales au Maroc, elles ont totalisé38,3 millions d’opérations en 2023, correspondant à une valeur de 41,7 MMDH, enregistrant ainsi une hausse de 58% en nombre et de 43% en valeur par rapport à 2022.

Parallèlement, les transactions réalisées par les porteurs marocains à l’étranger ont repris leur évolution d’avant la pandémie du Covid-19. En effet, en 2023, les transactions de cartes marocaines à l’étranger ont connu une hausse significative, atteignant 39% en nombre et 41% en valeur par rapport à l’année précédente (23,4 millions d’opérations, pour une valeur de 12,7 MMDH contre 16,8 millions d’opérations en 2022 pour une valeur de 9 MMDH).

