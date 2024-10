KAZYON Maroc fête son premier anniversaire avec une croissance rapide

KAZYON Maroc a célébré son premier anniversaire au sein de son siège à Mohammédia, ce 16 octobre. Filiale du détaillant à prix réduit KAZYON, également présent en Égypte et en Arabie Saoudite, l’entreprise a réussi à s’établir au Maroc avec l’ouverture de plus de 120 magasins en une année.

S’étendant d’El Jadida à Tanger, KAZYON emploie près de 1.000 personnes, principalement des jeunes. En 2025, l’entreprise prévoit d’ouvrir plus de 150 nouveaux magasins.

L’entreprise propose une gamme variée de produits alimentaires et non alimentaires, en mettant l’accent sur la qualité et des prix accessibles. Son modèle repose sur une gestion rigoureuse de la logistique et des chaînes d’approvisionnement, permettant de maintenir des coûts bas et de les répercuter sur les prix pour les consommateurs. Une infrastructure technologique solide soutient également l’efficacité de l’entreprise.

Fondée en 2014 en Égypte par Hassan Heikal avec un capital de 250 millions de dollars, KAZYON est devenue l’une des plus grandes chaînes de supermarchés dans le monde arabe. Au Maroc, l’entreprise vise plusieurs objectifs : offrir des prix compétitifs, créer des emplois, soutenir les fournisseurs locaux et élargir son réseau de magasins dans tout le pays.

Le PDG de KAZYON Maroc, Mohamed Benmezouara, a souligné que l’infrastructure et les talents marocains ont permis à l’entreprise de croître rapidement. Il a également annoncé le lancement du programme de fidélité « KAZYONI », qui débutera le 1er novembre 2024, pour récompenser les clients réguliers.