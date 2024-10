Satisfaction client: quelle est la méthode d’Intelcia ? (VIDEO)

Le Cercle des Éco a lancé sa quatrième saison le 1er octobre avec une table ronde organisée en partenariat avec le Crédit du Maroc, sous le thème « De la satisfaction à la fidélisation : les attentes client en enjeu stratégique ».

Parmi les intervenants, Saïd Jabrani, membre du Directoire du Crédit du Maroc, Larbi Chraibi, directeur du pôle retail banking, Souad Idrissi Kaitouni Galtier, directrice adjointe Service client de Marjane, et Saad Berrada, general manager d’Intelcia, ont partagé leur expertise sur les clés de la satisfaction client.

Saad Berrada a souligné que la satisfaction client se construit à plusieurs niveaux et doit être au cœur des priorités. Il a insisté sur l’importance de mesurer l’engagement et l’impact des services offerts pour garantir que les clients soient satisfaits. Intelcia utilise des outils performants pour capter la voix du client directement à la source, permettant ainsi d’ajuster ses services en fonction des besoins réels.

Selon Berrada, l’écoute est le pilier fondamental pour être réactif et répondre aux attentes des clients. Une entreprise qui sait écouter et s’adapter rapidement renforce la connexion entre sa culture d’entreprise et celle du client. Il a également précisé qu’un client fidèle est toujours un client satisfait, soulignant que la réactivité et l’adaptabilité des solutions proposées sont essentielles pour maintenir cette satisfaction sur le long terme.