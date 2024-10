Climat des affaires : le Maroc dans le top 5 des pays les plus performants

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc se positionne dans le top 5 des pays qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires durant les deux dernières décennies, selon l’indice de l’Economist Intelligence Unit (EIU).

Entre 2003 et 2023, le Maroc s’est classé au quatrième rang sur 82 pays qui ont réussi à améliorer nettement leur climat des affaires, selon le classement publié par l’EIU dans un rapport. Le Maroc vient en première position dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, selon le think-tank britannique.

Depuis le début des années 2000, le Maroc poursuit un programme de restructuration économique visant à améliorer le niveau de vie, à réduire le chômage et à stimuler la croissance, constate l’EIU. Les gouvernements marocains successifs ont œuvré à attirer les investissements étrangers notamment en réduisant la bureaucratie, en modernisant le système financier et en privatisant certains secteurs dont les télécommunications, poursuit la même source.

Pour les cinq prochaines années, la plupart des pays les plus performants depuis 2003 enregistreront les améliorations les plus importantes, rejoints par quelques autres comme l’Inde, le Kenya et la Grèce, soutient le rapport, notant que l’amélioration de l’indice de l’EIU « a toujours été un indicateur précis d’une croissance plus forte du PIB réel par habitant ». L’indice mesure l’attractivité de l’environnement des affaires dans 82 pays, en examinant 91 indicateurs répartis dans 11 catégories différentes.

Il s’agit de l’environnement politique, l’environnement macroéconomique, les opportunités de marché, la politique en matière de libre entreprise et de concurrence, la politique en matière d’investissements étrangers, le commerce extérieur et le contrôle des changes, les impôts, le financement, le marché du travail, l’infrastructure et l’état de préparation technologique. Fondée en 1946, l’EIU possède plus de 75 ans d’expertise dans l’aide aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises multinationales dans des environnements commerciaux complexes.