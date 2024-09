Africa Risk-Reward Index 2024 : perspectives prometteuses pour l’Afrique

Selon l’Africa Risk-Reward Index 2024, les perspectives pour l’Afrique sont prometteuses, mais à condition que les parties prenantes comprennent les particularités du marché et adoptent une vision à long terme. Le rapport cite le Maroc en exemple en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies. Synthèse.

«Les perspectives pour l’Afrique sont prometteuses. Cependant, il sera essentiel pour les parties prenantes de bien comprendre les particularités du marché et d’adopter une vision à long terme». C’est l’une des principales conclusions de l’Africa Risk-Reward Index 2024, un rapport relayé le 25 septembre, et produit par le spécialiste mondial du conseil en gestion des risques, Control Risks, avec son partenaire en conseil économique, Oxford Economics Africa.

Ce document revient sur ce à quoi il faut s’attendre dans les prochains mois sur le continent. Et ses auteurs appellent les «responsables politiques, les investisseurs, les agences de développement et la société civile à naviguer dans un paysage en évolution pour obtenir des résultats d’investissement probants en 2024 et au-delà».

Selon l’Africa Risk-Reward Index 2024, «le climat est donc favorable pour les pays africains et les investisseurs souhaitant investir et développer leurs activités en Afrique».

Fossé générationnel

Cela, d’autant plus que le continent se trouve à un moment d’une importante évolution politique générationnelle avec un renforcement de la connectivité continentale et l’émergence rapide de technologies transformatrices pouvant potentiellement accélérer son développement.

«Ce tournant majeur représente à la fois des opportunités et des défis pour les entreprises présentes sur les marchés africains, avec des risques exacerbant les fragilités dans certains pays africains», poursuivent les auteurs.

Le rapport analyse trois thèmes clés pour l’année prochaine. Le premier appelle à «combler le fossé générationnel» et à ouvrir ainsi une nouvelle ère pour la politique africaine. Et à ce propos, les événements récents ont montré que les jeunes sont de plus en plus frustrés par la gouvernance, impatients de se développer et désabusés par les institutions politiques.

«Ce mécontentement s’est manifesté par des résultats électoraux surprenants, des manifestations dirigées par des jeunes et des changements de politique», note l’Africa Risk-Reward Index 2024.



Projets polémiques

L’autre thème a rapport avec les fameux «Éléphants blancs et bouées de sauvetage ainsi que les mégaprojets qui remodèlent le continent». L’index constate qu’au cours de la dernière décennie, l’Afrique a connu une forte augmentation des investissements tant dans les infrastructures que dans les projets énergétiques, portuaires et ferroviaires à grande échelle. Ces mégaprojets sont souvent considérés comme des moteurs de croissance économique transformatrice, s’attaquant aux défaillances de longue date des corridors commerciaux et améliorant la connectivité à travers le continent.

«Cependant, ces projets ambitieux ne sont pas sans défis», alerte le rapport. Surtout que, poursuit-il, bon nombre de ces mégaprojets ont été financés dans le cadre d’accords intergouvernementaux, souvent accompagnés d’inquiétudes quant à l’opacité des clauses, le manque de participation locale et le risque d’endettement insoutenable.

Le Maroc en exemple

Enfin, l’autre thème phare a trait aux «technologies émergentes – ou comment booster le développement économique». Sur ce point, l’avènement de l’intelligence artificielle (IA) est sur le point de créer de nouvelles opportunités d’innovation à travers l’Afrique, renchérit le rapport.

«Les applications de l’IA dans l’agriculture, l’adaptation au changement climatique, les soins de santé et l’éducation offrent le potentiel d’accélérer la croissance économique», lit-on.

Cependant, les gouvernements africains risquent de retarder leurs homologues mondiaux dans la réglementation de ces technologies.

«Des pays comme le Maroc, le Rwanda et l’Afrique du Sud prennent des mesures proactives, mais d’autres pourraient adopter une approche plus prudente, ce qui conduirait à un paysage réglementaire fragmenté», conclut l’Africa Risk-Reward Index 2024.

Patricia Rodrigues

Directrice associée de Control Risks

«Alors que l’Afrique est confrontée à une période de profonds changements politiques et économiques, notre rapport souligne à la fois les avantages potentiels et les risques que les investisseurs doivent prendre en compte. L’édition de cette année souligne l’importance de comprendre l’interaction complexe entre les technologies émergentes, le développement des infrastructures et les influences géopolitiques pour prendre des décisions d’investissement éclairées et stratégiques.»

Jacques Nel

Responsable de la macroéconomie africaine chez Oxford Economics Africa

«Le Risk-Reward Index 2024 révèle un continent en mutation, où des changements significatifs dans les paysages politiques et les conditions économiques remodèlent l’environnement d’investissement. Le rapport de cette année met en évidence la double nature des perspectives de croissance de l’Afrique, qui offrent des possibilités substantielles tout en présentant des risques considérables.»

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO