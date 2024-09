Huawei : innovation et design au cœur de l’Innovative Product Launch

Huawei a présenté, ce 19 septembre, sa nouvelle gamme de produits lors de l’événement « Huawei Innovative Product Launch » à Barcelone, marquant une nouvelle étape dans son engagement envers l’innovation et la mode.

À travers sa campagne « Fashion Forward », le géant chinois de la Tech a dévoilé plusieurs nouveautés, allant des montres connectées aux tablettes haut de gamme.

Les montres connectées au cœur de l’innovation

La série Huawei Watch GT 5 a été l’une des grandes vedettes de l’événement. Disponible en deux éditions, la Huawei Watch GT 5 Pro et la version standard, cette montre connectée allie robustesse et design. Avec un cadran octogonal emblématique et des matériaux comme le verre saphir et le titane, elle promet une durabilité inégalée. Le modèle de 46 mm offre jusqu’à 14 jours d’autonomie, tandis que celui de 41 mm se distingue par sa légèreté et son élégance.

Mais au-delà de l’apparence, la Huawei Watch GT 5 introduit de véritables avancées technologiques. Son système TruSense permet un suivi poussé des paramètres de santé, comme la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang, en plus d’un nouvel assistant de bien-être émotionnel. Compatible avec les smartphones Android et iOS, cette montre connectée s’impose comme un accessoire indispensable pour ceux qui cherchent à allier style et performance.

Pour les amateurs de luxe et de haute performance, la Huawei Watch Ultimate Green s’affirme comme la montre incontournable. Fabriquée à partir de matériaux haut de gamme comme la céramique nanotechnologique et le verre saphir, elle allie élégance et robustesse. Conçue pour les aventuriers, elle propose un mode expédition amélioré et une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres, idéale pour la plongée.

Surveillance de la santé avec la Huawei Watch D2

Le Huawei Watch D2, quant à lui, se positionne comme un pionnier en matière de suivi médical. Il se distingue par sa capacité à surveiller en continu la pression artérielle, 24 heures sur 24. Conçue pour aider les utilisateurs souffrant d’hypertension, la montre identifie les variations circadiennes de la pression artérielle et détecte les anomalies pendant la nuit.

Le Huawei Watch D2 ne se contente pas de suivre la pression artérielle : elle offre un ensemble complet de fonctionnalités pour surveiller la santé générale. Fréquence cardiaque, niveaux d’oxygène dans le sang, gestion du stress, et même des analyses de l’apnée du sommeil : tout est réuni pour garantir un suivi précis. Son design raffiné avec une couronne rotative en fait un accessoire à la fois utile et élégant.

Des tablettes pour les créatifs et professionnels

Huawei n’a pas oublié les professionnels et les créatifs avec le lancement de ses nouvelles tablettes Huawei MatePad Pro 12,2” et Huawei MatePad 12 X. La MatePad Pro 12,2″, dotée d’un écran OLED PaperMatte, est capable d’atteindre une luminosité impressionnante de 2000 nits, assurant une lisibilité parfaite même en extérieur. Elle s’accompagne d’un nouveau clavier Glide et d’un stylet intégré pour une expérience fluide et intuitive, renforçant ainsi sa productivité.

La MatePad 12 X, quant à elle, se distingue par son design minimaliste et ses trois couleurs pastel. Avec son écran simili-papier et ses technologies anti-reflet, cette tablette est idéale pour les créatifs. Associée au stylet Huawei M-Pencil, elle permet une écriture précise, parfaite pour les jeunes professionnels à la recherche d’un outil polyvalent.

Un engagement réaffirmé envers l’innovation et la mode

Alex Huang, Chief Marketing Officer de Huawei Consumer BG, a souligné l’importance de cette nouvelle gamme dans la stratégie de la marque. « Notre objectif est de proposer des produits novateurs qui offrent aux consommateurs une combinaison unique de mode et de créativité », a-t-il déclaré lors de l’événement. En intégrant des technologies de pointe dans des produits au design soigné, Huawei continue de renforcer sa position de leader dans le secteur des objets connectés.