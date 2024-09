Driss Bencheikh nommé Directeur de l’Office des changes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Economie et des Finances, Driss Bencheikh a été nommé Directeur de l’Office des changes, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Khalil Mgharfaoui a été nommé directeur de l’Ecole supérieure d’éducation et de formation (ESEF) d’El Jadida et Khalil Ezzinbi a été nommé directeur de l’Ecole supérieure de technologie (EST) d’El Kelaâ des Sraghna, a ajouté Baitas.

