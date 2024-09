Kwiks lève 8 millions de dirhams pour transformer le recrutement via IA

Kwiks, plateforme spécialisée dans le recrutement, a réalisé une levée de fonds de 8 millions de dirhams auprès d’Azur Innovation Management (AIM).

« Grâce à cet investissement, Kwiks va accélérer le développement de ses solutions d’intelligence artificielle et ainsi redéfinir les standards du recrutement moderne », indique un communiqué de la société.

« Cette levée de fonds va permettre à Kwiks d’accélérer le lancement d’une version encore plus intuitive et performante de sa plateforme. De plus, Kwiks continuera de développer des fonctionnalités innovantes, notamment ses solutions R2DS, qui génèrent des rapports automatisés sur les candidats, et HAFIDA, une IA de recrutement visuel qui présélectionne les candidats via des entretiens vidéo automatisés », fait-on savoir.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu le soutien d’Azur Innovation, qui partage notre vision d’un recrutement plus agile et plus éthique grâce à l’intelligence artificielle. Cet investissement va nous permettre de continuer à innover et à offrir des solutions de pointe à nos clients, tout en renforçant notre position sur le marché local et surtout international », a déclaré Amine Khayatei Houssaini, CEO de Kwiks, cité dans le communiqué.

Grâce à sa plateforme connectant les entreprises à un réseau de chasseurs de têtes indépendants, Kwiks permet de recruter jusqu’à trois fois plus rapidement et de manière plus économique que les méthodes traditionnelles, tout en garantissant une meilleure adéquation entre les candidats et les postes à pourvoir.