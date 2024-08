La Bourse de Casablanca termine la semaine sur une note négative

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 05 au 09 août sur une note négative, son indice principal, le MASI, reculant de 1,49% à 13.792,96 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises ayant obtenu la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se sont repliés de 1,37% à 1.119,38 pts et 1,01% à 1.005,57 pts, respectivement. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui évalue la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a baissé de 2,43% pour s’établir à 1.233,61 pts.

Sur le plan sectoriel, les plus forts replis ont été accusés par les secteurs de l’immobilier (-4,48%), des sociétés de portefeuille holdings (-4,17%) et de l’électricité (-3,49%).

À l’inverse, la seule performance positive de la semaine a été réalisée par l’indice des industries et biens d’équipement industriels, en hausse de 3,73%.

Le volume global des échanges a atteint 971,93 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur BCP (15,65%), Attijariwafa Bank (14,76%) et Douja Prom Addoha (9,52%).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 716,39 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par SMI (-10,92% à 2.120 DH), Résidences Dar Saada (-6,24% à 79,70 DH), Dari Couspate (-6,05% à 3.465 DH), Alliances (-4,37% à 248,4 DH) et TGCC S.A (-4,23% à 340 DH). En revanche, les plus fortes hausses ont été affichées par Réalisations Mécaniques (+43,80% à 405,8 DH), Stroc Industrie (+8,03% à 34,99 DH), Promopharm S.A (+5,99% à 953,9 DH), Zellidja S.A (+5,59% à 85 DH), Maghreb Oxygène (+4,92% à 224 DH).

S.L