Adaptation au climat : zoom sur la méthodologie en 9 étapes pour des projets robustes

Le dernier document de travail du Green Climate Fund (GCF) détaille une méthodologie complète en 9 étapes pour concevoir des projets d’adaptation au climat financièrement viables et durables. Détails.

Pour concevoir des projets d’adaptation au climat robustes et financièrement viables, une analyse approfondie des défaillances du marché dès les premières étapes est cruciale. Voulez-vous maximiser les chances de succès de vos projets d’adaptation au changement climatique? La solution devrait se trouver dans cette méthodologie novatrice du Green Climate Fund (GCF). Comme indiqué précédemment, le Green Climate Fund (GCF) a récemment publié un document de travail intitulé «Climate-adapted project pipelines: How to financially incentivise well-designed climate projects».

À l’analyse de ce document, l’on constate qu’il détaille une méthodologie en neuf étapes visant à renforcer la qualité des projets d’adaptation au changement climatique et à faciliter leur financement. Jusqu’à l’étape 6, le pipeline de concept de projet examine l’amélioration de la qualité, l’atténuation des risques et l’évaluation de la valeur économique. Les étapes 7 et 8 traduisent les informations recueillies en besoins financiers et définissent des structures potentielles pour mobiliser des financements supplémentaires. L’étape 9 décrit comment structurer des termes de référence d’assistance technique de haute qualité menant à la proposition finale du projet.

La méthodologie commence par définir les systèmes d’infrastructure à évaluer et les besoins en données climatiques (étape 1). Ensuite, une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique est réalisée, soutenue par des études hydrologiques et géologiques (étape 2). L’étape 3 intègre les options d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, tandis que l’étape 4 identifie les besoins de développement liés au projet. L’évaluation des besoins technologiques est abordée à l’étape 5, en examinant les transferts de technologies nécessaires et leur adéquation avec le contexte local. Une analyse approfondie des défaillances du marché est effectuée à l’étape 6, afin d’identifier et d’atténuer les risques potentiels.

Analyse des défaillances du marché, une étape cruciale pour atténuer les risques liés aux projets climatiques

L’étape 6 de la méthodologie proposée par le Green Climate Fund met l’accent sur l’importance cruciale d’identifier et d’atténuer les défaillances du marché susceptibles d’affecter négativement la conception, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance des projets d’adaptation au changement climatique.

Selon le document, «le concept de défaillance du marché fait référence aux aspects non fonctionnels du marché qui entraînent une allocation inefficiente des ressources et une sous-production ou une surproduction de biens et services spécifiques».

Chacune de ces défaillances constitue un risque substantiel pouvant compromettre la réussite du projet. L’analyse approfondie des défaillances du marché à ce stade précoce du développement du projet permet d’anticiper et d’atténuer efficacement ces risques. Certaines défaillances courantes incluent le manque de capacités techniques locales, l’absence de sensibilisation du marché, les réglementations inadaptées ou encore les distorsions fiscales.

En identifiant ces défaillances dès le départ, il devient possible de structurer des solutions systémiques appropriées, telles que des programmes de renforcement des capacités, des campagnes de sensibilisation ou des réformes réglementaires. Ces mesures d’atténuation peuvent être intégrées au projet lui-même ou mises en œuvre en amont, créant ainsi un environnement favorable à sa réussite.

De plus, une compréhension approfondie de la situation du marché permet d’adapter les stratégies de mise en œuvre et de financement en conséquence. Par exemple, dans un contexte de capacités techniques limitées, davantage de ressources peuvent être allouées à la formation et au transfert de connaissances.

Vers des projets d’adaptation climatique plus robustes

Après ces étapes d’analyse, l’évaluation des besoins financiers est réalisée (étape 7), suivie du séquençage et du regroupement des projets pour faciliter la mobilisation des financements (étape 8). Enfin, l’étape 9 définit les analyses supplémentaires nécessaires pour finaliser les propositions de programme ou de projet complets. Cette méthodologie intégrée est saluée par plusieurs analystes comme une approche novatrice pour concevoir des projets d’adaptation au climat de haute qualité, en tenant compte des risques, des impacts économiques, des besoins technologiques et des défaillances du marché dès les premières étapes.

«En abordant ces aspects dès le début, on évite les erreurs coûteuses et on maximise les chances de succès des projets», nous dit un analyste en finance climatique.

Un économiste ajoute que «l’intégration de l’atténuation des émissions et de l’analyse coûts-bénéfices renforce la durabilité et la pertinence des projets». Cependant, certains soulignent la complexité de cette approche et la nécessité d’une expertise multidisciplinaire solide. Un ingénieur en infrastructures met en garde à ce propos. «Une mauvaise compréhension des interconnexions entre les systèmes pourrait conduire à des solutions sous-optimales».

Malgré ces défis, le document du GCF est accueilli comme une avancée significative dans la conception de projets d’adaptation au climat robustes et financièrement viables. En intégrant des analyses approfondies dès le début, cette méthodologie vise à maximiser les impacts positifs sur le terrain, tout en attirant des financements supplémentaires pour soutenir ces efforts cruciaux.

Bilal Cherraji / Les Inspirations ÉCO