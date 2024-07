Formation en IA. Dr Chris Taylor : ‘‘Al Akhawayn prépare ses étudiants à devenir des leaders’’

Pour l’université Al Akhawayn, qui a d’ores et déjà entamé la mue relative à l’intelligence artificielle, les effets de cette intégration s’avèrent positifs. L’avantage compétitif des étudiants sur le marché du travail constitue le principal atout. Selon Chris Taylor, vice-président pour les affaires académiques à l’Université Al Akhawayn, l’engagement est tel que l’université bénéficie des accréditations internationales les plus prestigieuses.

L’Université Al Akhawayn est reconnue pour son engagement en matière d’innovation et d’excellence académique. Quelle place occupe l’intelligence artificielle (IA) dans votre système académique?

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) se positionne aujourd’hui comme une institution à l’avant-garde de l’enseignement supérieur au Maroc et en Afrique, particulièrement dans l’IA et la big data. Suivant une approche innovante, Al Akhawayn œuvre à préparer les étudiants aux défis technologiques et économiques du 21e siècle et à un marché du travail en perpétuelle mutation.

L’IA et l’analyse de données sont aujourd’hui intégrées dans l’ensemble des programmes de l’Université. Que ce soit au niveau des bachelors, masters ou des formations exécutives, les étudiants bénéficient de cours spécifiques et de modules qui leur permettent de comprendre et d’appliquer les concepts de l’IA dans des contextes pratiques. À titre d’exemple, le programme Bachelor of Science in Big data analytics offre aux étudiants une expérience concrète qui les prépare au paysage moderne des données avec des cours facultatifs en technologie et en ingénierie, incluant des modules complets sur l’IA. Ceci leur permet d’acquérir une compréhension de la façon dont la Data est exploitée.

Le Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Robotization, quant à lui, propose aux étudiants une formation avancée en IA et en robotisation. Ce cursus combine informatique, mathématiques, apprentissage automatique et développement de logiciels, préparant ainsi les futurs diplômés à créer des solutions intelligentes applicables dans divers secteurs industriels.

Par ailleurs, la concentration IA et Business au sein du Bachelor of Business Administration permet aux étudiants de fusionner les connaissances en IA avec des compétences en gestion. Cette combinaison unique prépare les étudiants à résoudre des problèmes complexes et à optimiser les opérations dans un contexte économique en constante évolution.

Pour ce qui est des Masters, le Master of Science in Digital Marketing and Analytics (MSDMA) met un accent particulier sur le digital, l’analyse de données, le big data et les technologies relatives à l’IA.

Quelle est votre vision et quels sont les objectifs stratégiques de l’Université Al Akhawayn concernant l’intégration de l’IA dans ses programmes académiques et ses opérations administratives ?

Comme déjà mentionné, l’intégration de l’IA dans les programmes de formation d’Al Akhawayn ne se limite pas aux étudiants de la faculté d’ingénierie (School of Science and Engineering).

Les cours d’IA sont également dispensés aux étudiants de la School of Business Administration, ou encore au sein de la School of Social Sciences, Arts and humanities. Cette approche, propre à Al Akhawayn University, prépare les étudiants à appliquer les principes de l’IA dans divers domaines, de la finance à la santé, en passant par le marketing et les sciences politiques. Il s’agit d’une formule qui permet aux étudiants et futurs lauréats de se familiariser avec l’utilisation des nouvelles technologies, de l’IA, du digital et du Big data pour l’aide à la prise de décision.

L’Université Al Akhawayn organise prochainement une «AI Summer School», une initiative annuelle qui offre une formation intensive et des sessions interactives sur la gestion de projets IA. Cet événement rassemble étudiants, chercheurs et professionnels autour de projets collaboratifs, favorisant l’innovation et le partage de connaissances.

Quels sont les principaux domaines dans lesquels l’IA est actuellement utilisée à l’université ?

Al Akhawayn ne limite pas l’IA aux cours en classe, mais dans tout ce que nous entreprenons, de nos formations aux processus administratifs, en passant par les projets de développement durable régionaux ou nationaux auxquels nous contribuons. En matière de recherche interdisciplinaire par exemple, un projet en cours illustre parfaitement l’application pratique de l’IA à AUI, à savoir la gestion des ressources hydriques pour une agriculture durable.

Ce projet utilise des algorithmes d’IA pour analyser et prévoir les besoins en eau des cultures, optimisant ainsi l’utilisation des ressources hydriques et promouvant des pratiques agricoles durables. En combinant des données météorologiques, des images satellites et des capteurs de sol, les chercheurs développent des modèles précis pour gérer l’irrigation et minimiser le gaspillage d’eau.

Quels ont été les effets escomptés ?

L’intégration de l’IA à AUI a plusieurs effets positifs. Les étudiants acquièrent des compétences de pointe, ce qui les rend compétitifs sur le marché du travail global. La recherche en IA à AUI stimule également le développement de nouvelles connaissances et solutions technologiques, tandis que l’optimisation des processus administratifs améliore l’efficacité de l’université. En s’engageant pleinement dans l’IA, l’Université Al Akhawayn prépare ses étudiants à devenir des leaders dans ce domaine dynamique, tout en contribuant à l’innovation technologique et au développement économique durable.

Cet engagement est aujourd’hui reconnu par de prestigieux organismes d’accréditation tels que NECHE (New England Commission for Higher Education) qui a renouvelé son accréditation à Al Akhawayn pour une période de 10 ans. Cette distinction renouvelée confirme la confiance accordée à Al Akhawayn par cette institution qui accrédite de nombreuses universités de renom, telles que Harvard, MIT, Yale, Brown et d’autres institutions de classe mondiale.

Quels sont les principaux défis rencontrés lors de la mise en œuvre de ces technologies et comment sont-ils surmontés ?

Divers défis peuvent se présenter aux universités lors de la mise en œuvre des technologies et de l’IA, notamment des challenges liés aux infrastructures, aux ressources et aux compétences. Dans ce sens, AUI s’inscrit dans une démarche de conclusion de partenariats innovants avec les acteurs nationaux et internationaux de ce secteur afin de consolider ses acquis et d’aller au-delà.

Pour garantir l’excellence et l’efficacité au niveau du capital humain de l’Université, nous offrons des formations continues à nos professeurs et au personnel administratif sur l’utilisation de l’IA. Ces formations visent à améliorer les compétences en matière d’IA, à intégrer ces technologies dans le cadre académique et à optimiser les processus administratifs de l’université.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO