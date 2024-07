Mounaim Bouziane, nouveau D.G du groupe Édito

Le groupe Édito (Sochepress, Sapress, Warak Trading et Sotadec) a annoncé la nomination de Mounaim Bouziane au poste de Directeur Général du groupe, à compter du 1er juillet 2024. Il succède à Amine Benchekri.

Cette nomination est une reconnaissance de ses compétences, ses efforts, ainsi que de ses qualités relationnelles et professionnelles.

Mounaim Bouziane disposant d’une longue et riche expérience dans le groupe, il a occupé divers postes de direction au sein du groupe. Il fut pendant douze ans Directeur Administratif et Financier à Sochepress, Directeur Général de Sotadec pendant huit ans, et Directeur Général Adjoint du groupe pendant six ans.