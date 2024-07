MY WAY : un nouveau programme immobilier au cœur de Casablanca

Le programme immobilier MY WAY, dernier né des projets portés par la filiale Linkcity de Bouygues Construction, a de nouveau une vitrine sur Main Street au cœur de Casablanca Finance City, après le succès de sa précédente opération BO 52 située dans le même quartier.

En effet, le programme immobilier mixed-use logements et bureaux s’est doté d’un appartement témoin traversant sur trois façades, d’une superficie de 96 m2 habitables et 64 m2 de terrasse. Niché au deuxième étage de l’un des deux bâtiments de la composante résidentielle, il est doté d’un salon et de deux chambres, entièrement aménagés par les architectes d’intérieur dans un esprit marqué par les codes d’une architecture contemporaine, simple et distinguée.

L’ADN du programme résidentiel MY WAY depuis son lancement en septembre 2022, est d’offrir la meilleure qualité de confort de vie grâce à des matériaux résistants, pérennes et innovants. Et aussi des finitions très hautement sélectionnées afin de créer le bien être chez soi et la quiétude dans un environnement sain et durable.

Younes Abdeljalil, Directeur général de Linkcity explique que « nous avons lancé cet appartement témoin afin d’aider les clients à mieux se projeter dans leur futur appartement. Notre démarche est une étape importante dans le cadre du parcours client, et vient compléter les outils commerciaux : brochures, maquette 3D et Matériauthèque au sein du bureau de vente. Au-delà de son aspect commercial, elle nous permet de tester techniquement le produit et d’affiner le rendu des prestations en réponse à notre niveau d’exigence élevé ».

A noter que le programme immobilier MY WAY tient toutes ses promesses en matière de délais de construction, notamment avec l’achèvement des travaux de gros œuvre en juillet 2024, et la livraison acquéreurs programmée en juin2025.

La qualité dans la construction et le respect des délais sont des valeurs intrinsèques au groupe Bouygues Construction, société mère de Linkcity et bras bâtisseur de tous ses projets.

Genèse d’un programme immobilier mixte d’exception

MY WAY est un lieu de vie et de travail au cœur d’un éco quartier casablancais devenu une référence continentale et le marqueur d’une métropole économique, dynamique et florissante. Plus qu’une adresse, ce quartier offre une situation privilégiée à proximité de l’emblématique Tour CFC, BCP et AWB, et aux abords de Anfa Park qui s’étale sur 50 ha.

MY WAY a été pensé et conçu en partenariat avec un duo d’architectes, Yasmine El Kasri et Nihad Berberovic, maîtres d’art talentueux et conscients de la dimension sociétale du bien vivre ensemble.

Deux programmes coexistent ensemble, avec chacun sa logique de fonctionnement, son autonomie et ses principes architecturaux :

• « MY WAY Living » est une résidence fermée proposant une offre diversifiée de 171 appartements du 2 au 5 pièces duplex (T2, T3, T4, T5 duplex), salle de sport et jardin intérieur de 1700 m² exclusif aux résidents.

• « MY WAY Office » est constituée de 3 bâtiments R+8 proposant des plateaux de bureau de 100 m² et 750 m² de jardins exclusivement pour les usagers. Le projet MY WAY est certifié HQE™ (Haute Qualité Environnementale), gage de qualité de Linkcity, constructeur engagé pour la haute qualité environnementale de ses bâtiments. La qualité est en cela présente à travers une isolation thermique efficace, un système de climatisation réversible à faible consommation d’énergie et un affaiblissement acoustique performant.

MY WAY OFFICE, UNE OFFRE SUR MESURE ET DES DISPOSITIONS ADAPTÉES AUX ENTREPRISES

MY WAY Office propose des espaces bureaux uniques en parfaite adéquation avec les exigences des entreprises marocaines et multinationales, quisouhaitent évoluer et croître dans un environnement moderne et respectueux des best practices environnementales.

C’est dans cette optique, qu’une offre spéciale bureaux sera proposée lors des journées portes ouvertes le 28, 29 et 30 juin prochains. Cette offre portera sur l’achat et la location en BEFA (Bail en Etat Futur d’Achèvement) des espaces bureaux.