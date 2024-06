Croissance nationale: les prévisions de BAM pour 2024

La croissance de l’économie nationale devrait s’établir à 2,8% en 2024, avant de s’accélérer à 4,5% en 2025, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les activités non agricoles devraient se raffermir à des rythmes de 3,8% en 2024 et de 4,1% en 2025, alors que la valeur ajoutée agricole reculerait de 6,9% en 2024, avant de rebondir de 8,6% en 2025, indique BAM dans un communiqué sur la 2ème réunion trimestrielle de 2024 de son Conseil, tenue mardi à Rabat. Le raffermissement des activités non agricoles serait porté notamment par les différents chantiers lancés et programmés, la poursuite de la dynamique des activités liées au tourisme et la consolidation de la consommation des ménages en relation avec le repli de l’inflation et les revalorisations salariales, précise la même source.

Concernant la valeur ajoutée agricole, les prévisions de BAM tiennent en compte d’une récolte céréalière estimée par le département de l’Agriculture à 31,2 millions de quintaux (Mqx) et se basent sur l’hypothèse d’un retour à une récolte céréalière moyenne de 55 millions de quintaux (Mqx).

La Banque Centrale rappelle aussi que la croissance économique a connu une accélération de 1,5% en 2022 à 3,4% en 2023, résultat d’une amélioration de 3,5%, après 3,4%, de la valeur ajoutée non agricole, et d’un léger redressement de 1,4%, après une contraction de 11,3%, de celle agricole.

