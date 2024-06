LG propose Apple Music en Dolby Atmos sur ses téléviseurs intelligents

LG Electronics (LG) présente une nouvelle fonction passionnante sur ses téléviseurs intelligents pour les utilisateurs qui aiment écouter de la musique en continu. Les LG Smart TV, y compris les modèles OLED et les modèles QNED, sont les premiers téléviseurs à prendre en charge Apple Music en Spatial Audio avec Dolby Atmos. Disponible à partir de cette semaine, l’expérience musicale avant-gardiste de son surround haut de gamme hypnotise les auditeurs avec un son irrésistible et élève le plaisir audio à de nouveaux sommets.

Pour célébrer cette étape remarquable, LG offre trois mois d’Apple Music gratuitement aux utilisateurs de LG Smart TV dans le monde entier. L’essai gratuit de 3 mois est disponible dans l’application Apple Music des téléviseurs intelligents LG compatibles (modèles 2018 et ultérieurs) exécutant webOS 4.0 et supérieur, ainsi que des modèles d’écran lifestyle StanbyME, StanbyME Go et MyView Smart Monitor.

Apple Music est un service de streaming sans publicité doté d’une vaste bibliothèque qui permet aux abonnés d’écouter plus de 100 millions de chansons et 30 000 listes de lecture élaborées par des experts. Apple Music propose également une gamme de contenus exclusifs, notamment Apple Music Live, une série de concerts comprenant un flux vidéo en direct, une lecture vidéo après le concert, des albums enregistrés en direct en Spatial Audio et des interviews exclusives d’artistes avant le concert. Les utilisateurs de LG Smart TV peuvent accéder sans effort à Apple Music par commande vocale dans le LG Content Store, les applications ou via la carte rapide Music. Sur l’écran d’accueil, qui sert de portail pratique pour une écoute ininterrompue.

Spatial Audio enrichit encore l’expérience audio, offrant un niveau élevé de clarté et de profondeur avec un son multidimensionnel. Apple Music lit automatiquement les pistes Dolby Atmos sur les Smart TV LG compatibles, et lorsqu’il est associé à des modèles de barres de son LG compatibles Dolby Atmos, la même sortie sonore s’harmonise pour immerger les auditeurs dans un son surround. De plus, il n’est pas nécessaire de régler le volume lorsque vous passez à l’écoute de pistes Dolby Atmos, grâce à l’algorithme de normalisation du volume sonore mis en œuvre.

En outre, même sur les Smart TV LG non prises en charge par Dolby Atmos, les utilisateurs peuvent toujours profiter du son envoûtant d’Apple Music en Spatial Audio en se connectant à une barre de son LG Dolby Atmos. Les Smart TV LG peuvent également se connecter directement à l’Apple AirPod ou à d’autres appareils Apple via Bluetooth pour profiter de l’expérience audio Dolby Atmos.

Les chansons et les albums disponibles en Dolby Atmos sont clairement identifiés sur Apple Music par un badge sur la page détaillée de l’album. Les mélomanes peuvent facilement découvrir leurs morceaux préférés disponibles en Dolby Atmos grâce à la vaste gamme de listes de lecture d’Apple Music.

« L’introduction du son spatial avec Dolby Atmos via Apple Music sur les téléviseurs LG transforme la façon dont nous écoutons de la musique sur grand écran », a déclaré, Chris Jo, Vice-président senior de l’activité plateforme chez LG Electronics Home Entertainment Company. « LG s’engage à élever l’expérience de streaming de contenu pour les amateurs de musique du monde entier, et nous continuerons à offrir un accès facile et une grande expérience musicale sur tous les appareils ».

LG continue d’élever l’expérience audio avec un son immersif et une gamme diversifiée de contenus. Les utilisateurs de LG Smart TV peuvent facilement aider les utilisateurs à découvrir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services grâce à la plateforme webOS facile à utiliser.