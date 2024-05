Saint-Gobain Maroc : 25 ans d’innovation et de développement durable (VIDEO)

Saint-Gobain fête, ce 21 mai 2024, 25 ans d’activité au Maroc. Afin de célébrer cet événement, une réception a été organisée par le CEO de Saint-Gobain Maroc, Gilles Abensour, en présence des membres de la direction générale du Groupe, notamment Thierry Fournier, Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain et Jean-Luc Gardaz, CEO Cluster Méditerranée.

Lors de cette réception, Saint-Gobain Maroc a pu présenter son parcours et ses ambitions pour l’avenir.

Une histoire de bâtisseurs

Saint-Gobain est aujourd’hui un acteur industriel majeur au Maroc ancré dans plusieurs régions du pays. En 1999, le Groupe investit dans une première usine d’abrasif à Meknès pour les marques Norton et Atlas, suivra l’implantation d’une usine de production de verre automobile à Kenitra en 2012, puis la production des gammes Weber au Maroc en 2015, la création d’une joint-venture avec le groupe Lafarge Placo en 2016 et la mise en place du « Campus Saint-Gobain » à Ain Sebaâ en 2020.

Les marques des métiers de la construction de Saint-Gobain comme Saint-Gobain Glass, Placo®, Isover, PAM, Weber, Chryso ou encore OneBond et que nous déployons et distribuons auprès de tout l’écosystème de la construction, font parties intégrante des solutions prescrites et utilisées pour des réalisations emblématiques. Notre mission au Maroc est d’être le leader de la construction durable en contribuant à l’amélioration des modes constructifs, dans le respect de la réglementation marocaine, afin d’apporter confort, bien-être et économie d’énergie aux habitants des bâtiments.

En 2023, le Groupe a ouvert deux usines Weber, à Agadir et à Meknès et a annoncé l’acquisition de Chryso-Aptex dans la chimie de la construction. Notre croissance dans le Royaume accompagne celle du secteur de la construction et des infrastructures. Pour soutenir cette évolution, Saint-Gobain Maroc a lancé en 2021 une Académie de formation dédiée aux métiers et aux solutions du bâtiment. Un service accessible gratuitement à l’ensemble des professionnels du bâtiments, opérateurs, architectes, promoteurs, bureaux d’études, etc. L’Académie est composée de 4 centres de formation et plus de 11.000 professionnels ont déjà été formés depuis sa création. Des formations sur les chantiers à travers le Maroc sont aussi organisées sous forme de caravanes afin de permettre aux applicateurs d’optimiser l’utilisation des solutions de construction. Saint-Gobain a conclu durant ces deux dernières années un partenariat avec l’OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) pour concevoir un programme de formation qualifiante de courte durée, visant à améliorer les compétences techniques des artisans « poseurs carreleurs » et aussi des stagiaires de la filière bâtiment en second œuvre.

Un engagement humain

Depuis 2019, Saint-Gobain Maroc, notamment via la Fondation Saint-Gobain, est engagé dans des actions solidaires dans la lutte contre le décrochage scolaire et pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Plus de 500 personnes ont été accompagnées. Par ailleurs, en 2024, les actions de la fondation ont permis la construction d’un village à El Haouz pour le relogement des familles victimes du séisme à travers un don de 1,5 million de dirhams. Saint-Gobain Maroc continuera à s’engager et à financer des projets significatifs.

Saint-Gobain Maroc, c’est également une histoire d’hommes et de femmes qui, par leur force et leur détermination, réalisent au quotidien la raison d’être du Groupe « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ». En 25 ans, Saint-Gobain Maroc a su s’intégrer et se développer sur le territoire en devenant un acteur de référence.

« Initialement installés au Maroc pour accompagner le développement des métiers mondiaux du Maroc (automobile-aéronautique) avec des unités de production de vitrage automobile et d’abrasifs, nous disposons aujourd’hui d’une large gamme de solutions industrielles dans les métiers de la construction durable qui répondent à la diversité des problématiques de nos clients : revêtement de sol et façade, imperméabilisation, isolation et chimie du bâtiment. Notre contribution aux projets de construction au Maroc continue d’augmenter faisant de Saint-Gobain Maroc un des acteurs majeurs sur le marché. Nous sommes extrêmement fiers de participer à la croissance économique du Royaume. Nous sommes résolument tournés vers l’avenir allons continuer à défendre des solutions en lesquelles nous croyons pour une construction plus durable », indique Gilles Abensour, CEO SAINT-GOBAIN MAROC.