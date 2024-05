La Bourse de Casablanca en baisse ce vendredi (Ouverture)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse vendredi, son principal indice, le MASI, cédant 0,12% à 13.394,67 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, diminuait de 0,07% à 1.077,95 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se stabilisait à 969,34 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,76% à 1.229,48 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,07%.

S.L.