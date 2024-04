COSUMAR met en avant l’innovation et la durabilité au SIAM 2024

COSUMAR, acteur majeur de la production sucrière nationale, a pris part au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès. La compagnie a ainsi mis en avant ses réalisations dans différentes thématiques clés du secteur agricole, telles que l’innovation et la durabilité.

La présence de COSUMAR au SIAM 2024 répond à une série d’objectifs stratégiques bien définis. L’entreprise cherche à réaffirmer son rôle dans la garantie de la sécurité alimentaire du Maroc en exposant ses démarches innovantes dans le domaine du développement durable. Parallèlement, la société compte mettre en lumière les avancées réalisées dans la réduction de son impact environnemental, marquant ainsi son engagement en faveur de la préservation de l’écosystème.

Lors de cette édition du SIAM, COSUMAR a dévoilé un ensemble d’initiatives novatrices. La digitalisation et l’adoption de pratiques agricoles de précision seront au cœur des débats, avec des présentations visant à illustrer l’utilisation de technologies de pointe telles que les drones pour optimiser la gestion des cultures. L’entreprise a mis la lumière sur des collaborations stratégiques visant à développer des solutions durables pour le secteur sucrier, dans une démarche de co-construction et d’innovation collective.

COSUMAR a saisi l’occasion du Salon pour consolider ses liens avec ses partenaires et clients. Cette démarche témoigne de l’importance accordée à la collaboration dans la construction d’un secteur agricole plus solide et résilient. La compagnie a mis en exergue ses actions en matière de responsabilité sociale et environnementale, affirmant ainsi son engagement envers un développement durable et éthique.