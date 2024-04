SIAM : conférence de haut niveau sur la recherche agricole et les défis climatiques

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a présidé le mardi 23 avril 2024 à Meknès, une conférence de haut niveau sur la recherche agricole sous le thème « La recherche agricole face aux défis des changements climatiques ». Ont pris part à la conférence, plusieurs personnalités politiques de haut niveau, des décideurs et experts nationaux et internationaux, des scientifiques ainsi que des professionnels du secteur.

Organisée en marge du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), cette conférence de haut niveau constitue un événement majeur pour le secteur agricole. Elle offre une plateforme de rencontres et d’échange entre les différents acteurs du secteur : chercheurs, agriculteurs, entreprises agricoles, interprofessions et décideurs politiques.

Elle a pour objectifs de discuter les enjeux et les défis du secteur, identifier des pistes de développement et proposer des solutions. Elle joue également un rôle important dans l’avancement de la recherche agricole, la diffusion des connaissances, la promotion de l’innovation et l’amélioration de la productivité et de la durabilité du secteur.

Cette conférence permettra de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de la recherche agricole au Maroc en favorisant les partenariats entre les chercheurs, les institutions de recherche, les entreprises agricoles et les agriculteurs, dans le but de développer des solutions innovantes adaptées aux besoins du secteur agricole marocain.





Dans son mot d’ouverture, le ministre a souligné que la recherche agricole et l’innovation s’avèrent plus que jamais indispensables pour élaborer des solutions novatrices aptes à métamorphoser de manière significative nos systèmes alimentaires. L’objectif est de les rendre plus résilients, durables et de meilleure qualité, couvrant l’ensemble de la chaine de valeur, de la production primaire à la consommation finale. Il a également appelé à intensifier les efforts pour soutenir la recherche agricole dans sa mission cruciale d’adaptation aux défis des changements climatiques, à renforcer la coopération régionale et à promouvoir l’innovation, dans la perspective de bâtir un avenir où l’agriculture prospère malgré les turbulences climatiques, ce qui devrait permettre d’assurer la sécurité alimentaire et le bien-être de toutes les communautés, aujourd’hui et pour les générations à venir.

À noter que la stratégie Génération Green fait de la recherche agronomique un des leviers fondamentaux dans la transformation des systèmes de production agricole et alimentaires, l’amélioration des chaînes de valeur agricoles et du secteur agricole et agro-alimentaire au Maroc.

À l’échelle nationale, une série de politiques publiques a été mise en place, marquant l’intégration de visions nationales et de cadres stratégiques dédiés à la recherche. Ces initiatives ont été appuyées par des financements et des budgets significatifs provenant à la fois de l’Etat et d’autres partenaires internationaux, s’inscrivant dans le cadre de programmes régionaux et continentaux, témoignant ainsi d’une volonté d’ouverture et de coopération au-delà de nos frontières pour faire face aux enjeux globaux de l’agriculture.

La conférence de haut niveau fut l’occasion d’aborder divers sujets, notamment les systèmes de recherche agricole, les orientations stratégiques de la recherche agricole, ainsi que la gouvernance et la gestion des ressources dans le domaine de la recherche. L’occasion également de partager avec les intervenants des différents pays les enseignements pour faire progresser le programme de recherche et relever les différents défis liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire, en s’appuyant sur les expériences et modèles réussis d’agricultures avancées.

Organisée pendant la 16ème édition du SIAM, la conférence de Haut niveau comprend des sessions plénières et des ateliers thématiques.