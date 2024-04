beIN célèbre l’Aïd avec une offre spéciale pour ses abonnés MENA

beIN MEDIA GROUP (« beIN »), le principal réseau sportif et de divertissement, promet à la fois aux nouveaux abonnés et aux abonnés existants à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) la possibilité d’économiser gros tout en accédant à une vaste gamme de contenus premium, y compris une multitude de programmes sélectionnés spécialement pour célébrer l’Aïd Al-Fitr.

Pendant l’Aïd, beIN diffusera tout, des blockbusters hollywoodiens à des actions sportives captivantes, des programmes chaleureux de l’Aïd à des documentaires époustouflants. Avec une liste de programmation comprenant 89 chaînes, des forfaits dédiés et la diffusion en ligne de tous les plus grands jeux, championnats et divertissements, le calendrier d’avril de beIN garantit un contenu de haute qualité pour toute la famille.

De plus, entre le 7 et le 15 avril, les abonnés à l’offre spéciale de l’Aïd de beIN recevront gratuitement soit un décodeur beIN soit jusqu’à trois mois d’abonnement gratuit. L’offre comprend l’accès à l’ensemble de la programmation de l’Aïd du réseau, y compris 57 Seconds et Gran Turismo sur beIN MOVIES 1 PREMIERE, ainsi que trois jours de favoris de l’Aïd adaptés à toute la famille sur STAR MOVIES.

Sur beIN DRAMA, quatre pièces arabes : Ganas Khytan, Bye Bye London, Morahig Fe Elkhamsen, et Ala Haman Ya Fr3on seront diffusées pendant l’Aïd. Pour le jeune public de beIN, JEEM TV propose trois jours de compétitions téléphoniques et de conversations captivantes dans le cadre d’Akbala Aleid S4 LIVE, ainsi que Maya l’Abeille 3 et Conni : Le Secret de Mau le Chat, et sur Baraem, les enfants peuvent profiter de l’animation conviviale Dans la forêt de Huckybucky le deuxième jour de l’Aïd.





Avril voit également de nombreuses compétitions de football parmi les plus populaires du monde se rapprocher de la décision de leurs titres respectifs. Les quarts de finale de l’UEFA Champions League ont lieu les 9-10 et 16-17 avril, tandis que les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF sont prévues pour les 19 et 26 avril. En Ligue des Champions d’Asie, Al Ain des Émirats arabes unis affronte Al Hilal d’Arabie saoudite lors de la double confrontation en demi-finale les 16 et 23 avril, et il y a une multitude de matches décisifs en Premier League anglaise, Bundesliga, Ligue 1 et La Liga – y compris El Clasico le 21 avril. Ajoutez à cela deux Grands Prix de Formule 1 du Japon et de Chine et beIN se positionne une fois de plus comme la maison du sport dans la région MENA.

Tous les abonnés qui connectent leur décodeur peuvent également accéder à la plateforme beIN ON DEMAND du diffuseur, où tous les programmes de l’Aïd tels que The Beekeeper, Mean Girls et Madame Web, ainsi qu’une large gamme d’autres contenus, y compris les séries les mieux notées de beIN diffusées pendant le Ramadan et les sports en direct du monde entier, peuvent être regardés à tout moment et souvent en arabe, anglais ou français.

Pour profiter de cette offre à durée limitée, visitez www.bein.com/eid et utilisez le code promotionnel « EID ». Pour un guide complet de la programmation de l’Aïd et d’avril de beIN, visitez www.bein.com/en/tv-guide.