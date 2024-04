Flexis SAS : une nouvelle ère de véhicules électriques démarre avec Renault, CMA CGM et Volvo

Renault Group, Volvo Group, et CMA CGM ont annoncé la création de Flexis SAS, une coentreprise dédiée au développement de la prochaine génération de fourgons électriques. Cette collaboration réunit trois grands noms dans leurs domaines respectifs pour répondre à la demande croissante de véhicules utilitaires électrifiés, en particulier avec l’essor du e-commerce et les exigences réglementaires en matière d’émissions de CO2.

Flexis SAS bénéficiera des investissements de CMA CGM, Volvo Group, et Renault Group, avec des engagements financiers significatifs. CMA CGM, via son fonds d’énergie PULSE, investira jusqu’à 120 millions d’euros d’ici 2026, tandis que Volvo Group et Renault Group prévoient d’injecter respectivement 300 millions d’euros au cours des trois prochaines années.

Cette initiative s’appuie sur l’expertise industrielle et le savoir-faire des trois entreprises, combinant l’expérience de Renault Group dans les véhicules électriques, celle de Volvo Group dans les solutions de transport, et celle de CMA CGM dans la logistique. Ensemble, ils visent à produire une nouvelle génération de fourgons électriques en France, avec l’usine de Sandouville comme pivot de cette révolution.

La nouvelle génération de véhicules utilitaires sera assemblée sur une plateforme dédiée offrant une grande modularité pour différents types de carrosserie, tout en proposant des avancées significatives en matière de sécurité. Grâce à des fonctionnalités innovantes de pilotage de l’activité de livraison et de suivi de la performance commerciale, le coût global d’utilisation pour les acteurs de la logistique pourrait être réduit jusqu’à 30 %.





En parallèle, Renault Group a annoncé l’affectation à l’usine de Sandouville de la production de cette génération révolutionnaire de véhicules utilitaires électriques. Cette décision témoigne de la confiance en l’expertise et l’engagement des équipes de l’usine, qui bénéficieront d’un plan de recrutement avec 550 embauches prévues au cours des quatre prochaines années.

L’usine de Sandouville, déjà référence dans la fabrication française de véhicules utilitaires, renforce ainsi son positionnement en tant que pilier de l’industrie automobile en France. Avec un plan de formation ambitieux et une transition vers une empreinte carbone nette d’ici 2030, l’usine s’engage résolument vers l’avenir, tout en maintenant son engagement envers la diversité et l’inclusion à travers des initiatives telles que le programme HOPE.