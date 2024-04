Préparatifs de l’ARC33 de la FAO pour l’Afrique et du Salon International de l’Agriculture

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, accompagné du Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Maroc et du représentant du ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a présidé le mardi 02 avril 2024 à Rabat, une réunion avec les Ambassadeurs des pays africains représentés au Maroc, dans le cadre des préparatifs de la 33ème conférence régionale de la FAO pour l’Afrique (ARC33) qui sera accueillie par le Maroc du 18 au 20 avril 2024.

La tenue de cette réunion a pour objectif de sensibiliser et de communiquer autour de l’organisation de la 33ème session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique. C’est l’occasion également de discuter de la participation des ministres des pays africains au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tiendra à Meknès au Maroc, juste après l’ARC33, du 22 au 28 avril 2024.

La conférence régionale de la FAO pour l’Afrique est l’une des principales plateformes régionales axées sur la sécurité alimentaire et le développement rural en Afrique. La 33ème session sera organisée par la FAO en partenariat avec le Ministère l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, sous le thème « Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive ». Présidée par le Maroc (Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts), elle accueillera plus de 50 ministres des États membres africains, des représentants des pays observateurs, de l’Union Africaine, des organisations donatrices, de la société civile et du secteur privé.

La conférence vise à fournir des orientations régionales sur la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique et constitue une opportunité majeure pour les pays africains pour discuter de solutions pratiques pour la sécurité alimentaire et l’amélioration de la production agricole. L’ARC33 servira également de plateforme stratégique pour les membres et autres parties prenantes afin de partager les meilleures pratiques, explorer des partenariats et discuter des opportunités et solutions innovantes sur la transformation des systèmes agroalimentaires.