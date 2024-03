Abdellah Talib: « l’entreprise ne peut pas continuer dans son modèle traditionnel » (VIDEO)

« Conformité aux critères ESG, où en sont les entreprises au Maroc ? » C’était le thème de la dernière table ronde organisée par Les inspirations ECO. La table ronde était composée de Abdellah Talib, directeur du Développement durable, Communication et Innovation à Lydec, Taoufik Lachker Hidara, directeur général de la Marocaine Vie, Fatima Zahra El Khalifa, vice-présidente de la Commission RSE à la CGEM, Assia Benhida, Partner Market & ESG Leader Maghreb – PwC Maroc et Mamoun Tahri Joutei, directeur central Intelligence économique & Développement durable Pôle gouvernance & RSE du groupe Bank Of Africa.

Depuis quelques années, le Maroc a été témoin d’une montée significative de l’attention portée à la notion d’ESG, entendue comme Environmental, Social and Governance. Cette évolution soulève la question de savoir si cette transition ne représente pas simplement une transformation de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) vers l’ESG, ou si elle reflète plutôt une évolution plus large.

« Les études ont démontré qu’il y a une corrélation positive entre la prise en compte des facteurs ESG et la création de valeur à long terme », explique Abdellah Talib.

«La RSE constitue indéniablement l’un des piliers de l’ESG. Traditionnellement, la RSE englobe les pratiques, politiques et actions des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale, dictées par des engagements internes. En revanche, les critères ESG vont au-delà de ces pratiques, mesurant la performance extra-financière des entreprises selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance», apprend-on de Assia Benhida. Vidéo.