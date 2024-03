DesignLab by BMCI : un hub d’innovation au cœur de Casablanca (VIDEO)

L’innovation est une priorité stratégique pour la BMCI qui inaugure sa nouvelle structure le « DesignLab, accélérateur d’innovation BMCI ». Situé dans le quartier Val Fleuri de Casablanca, cet espace de 250 m2 porte les ambitions de la Banque en termes d’innovation et d’accompagnement des start-ups. L’endroit offre des espaces collaboratifs destinés à la co-création et au développement de nouvelles solutions.

Espace inspirant et fonctionnel, le DesignLab accompagnera les start-ups en partenariat avec les incubateurs, universités et cités de l’innovation. Il a pour objectif de favoriser l’émergence et le succès de Startups. Pour cela, seront proposés des programmes d’accompagnement stratégique et opérationnel pendant la phase d’amorçage.

Ce centre d’expertise permettra également d’acculturer les collaborateurs aux nouvelles méthodes de travail (agilité, Design Thinking…), d’approfondir la conduite du changement et de booster l’accélération digitale entamée il y a quelques années par la BMCI.

La Banque s’inscrit dans la lignée du Groupe BNP Paribas qui a également à cœur l’innovation puisqu’elle constitue l’un des piliers fondamentaux de sa stratégie. Elle est, en effet, au centre des initiatives du Groupe pour accompagner ses clients et leur transition mais également jouer un rôle dans l’écosystème en accompagnant des start-ups.

L’inauguration du Design Lab le 07 mars a été l’occasion de signer des conventions de partenariat avec le Kluster de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et la French Tech. Ces partenariats majeurs seront complétés par un partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Ils scellent les bases solides d’une collaboration qui mêle expertise et expérience, au profit des startups.

L’inauguration du DesignLab, lieu de vie et d’innovation de la BMCI, participe activement au

développement d’une dynamique qui a déjà placé le Royaume dans le Top 100 des startups nations au

niveau mondial et africain.