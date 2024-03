Nouvelle Renault Clio 5 restylée : une arrivée attendue sur le marché marocain

Renault lance la dernière version restylée de sa populaire citadine, la Renault Clio, sur le marché marocain. Cette mise à jour tant attendue apporte un nouveau souffle au modèle emblématique, avec un design extérieur modernisé et des améliorations significatives sous le capot. L’accent est mis sur l’équilibre entre élégance et praticité, avec des lignes acérées et des feux avant redessinés, donnant à la Clio une allure plus dynamique et contemporaine.

Cette nouvelle Clio ne se contente pas de briller par son esthétique. À l’intérieur, des mises à jour discrètes améliorent l’expérience du conducteur et des passagers. Un tableau de bord entièrement numérique offre un affichage moderne et personnalisable, tandis que les matériaux de qualité et l’ergonomie bien pensée garantissent un confort optimal. De plus, la variété des motorisations disponibles, y compris un moteur hybride « E-Tech full hybrid » de 145 chevaux, répond aux besoins divers des conducteurs, offrant à la fois performances et économies de carburant.

Renault propose la Clio restylée dans trois niveaux de finition – « Authentic », « Equilibre », et « Esprit Alpine » – pour répondre aux différentes préférences des consommateurs marocains. Les prix compétitifs rendent cette citadine accessible à un large éventail de clients. Par exemple, la version « Authentic » avec le moteur 1,5 litre dCi de 115 chevaux est proposée à 199 000 dirhams, tandis que la version haut de gamme « Esprit Alpine » avec le moteur hybride est disponible à 277 000 dirhams. Avec son allure revigorée, ses performances améliorées et ses fonctionnalités modernes, la nouvelle Renault Clio est prête à séduire les conducteurs marocains en quête d’une expérience de conduite exceptionnelle.

Prix TTC des différentes versions :