Les Rencontres Africaines de l’Efficacité Energétique s’annoncent à Casablanca

Le Mardi 5 Mars 2024 se tiendra la 9eme édition des Rencontres Africaines de l’Efficacité Energétique (RAEE) à Casablanca. Sous l’égide du Ministère de la Transition Energétique et du Développement durable, cet évènement d’envergure africaine est coorganisée par l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique (AMEE) et AOB Group en partenariat avec la Société d’Ingénierie Energétique (SIE), la Banque Africaine de Développement, le patronat ivoirien CGECI et l’organisation internationale Mission Efficiency.

Cette 9eme édition est également soutenue par les institutions financières Bank Of Africa (BOA) et la Banque Centrale Populaire, l’établissement public de garantie, Tamwilcom, l’assureur en conseil et courtage, AFMA et Veritas solutions, spécialiste de la durabilité et certifications.

Sous le thème « Aménagement et Bâtiments Durables :Innovations, labélisation et financement », les rencontres de cette année vont se concentrer sur le rôle fondamental de l’efficacité énergétique dans la transition vers des pratiques d’aménagement et de construction plus durables au Maroc et en Afrique

Pour aborder cette problématique de la durabilité dans ces domaines, le programme de la journée va explorer plusieurs axes notamment celui de la stratégie de résilience appliquée à l’aménagement et à la construction, l’innovation et la recherche et développement , le financement ainsi que le rôle de la coopération interafricaine dans l’accélération de la transition énergétique dans le continent. Des experts de renommée nationale, continentale et internationale partageront leur expertise et leurs expériences lors de présentations stimulantes et de discussions interactives.