Attijariwafa Bank obtient la certification PCI-DSS

Attijariwafa bank vient d’être certifiée PCI – DSS Payment Card Industry – Data Security Standard, le niveau le plus rigoureux et le plus exigeant en matière de sécurisation de la chaîne monétique, développé par le PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council).

Le PCI SSC est un consortium créé en 2006 par les grandes marques internationales de paiement dans le but de superviser l’évolution continue des normes de sécurité des données des cartes de paiement.

Cette démarche de certification renforce la confiance des clients d’Attijariwafa bank, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale. Elle démontre la capacité de la banque à assurer une protection renforcée des données et des cartes de paiement de ses clients, couvrant ainsi l’ensemble des processus de traitement, de transport, et de stockage.

Attijariwafa bank réaffirme ainsi son engagement continu envers la sécurité et la protection des données de ses clients.