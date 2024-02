Valoris Securities: une analyse macroéconomique de l’économie nationale

Malgré des circonstances climatiques délicates, le Maroc a bénéficié d’une baisse de l’inflation en fin d’année, ce qui a conduit à une moyenne annuelle de 6,1%.

Sur la base d’une analyse macroéconomique de l’économie nationale, Valoris Securities (VS), une société de Bourse basée à Casablanca, estime que malgré les défis conjoncturels, le Royaume pourrait profiter d’une reprise de son dynamisme économique, grâce à la préservation de l’équilibre budgétaire et aux politiques d’investissement dans le dessalement des eaux et le remplissage des barrages.

Des mesures qui auront également un impact positif sur le marché de l’emploi, sachant que le taux de chômage a atteint 13% en 2023, suite à la perte de 198.000 emplois en milieu rural, largement imputable au stress hydrique.