Marché de l’emploi: ce qu’il faut retenir des derniers chiffres du HCP

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici dix points clés de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail durant l’année 2023 :

1 – L’économie nationale a perdu 157.000 postes d’emploi après la perte de 24.000 postes une année auparavant.

2 – Par type d’emploi, 50.000 postes d’emplois rémunérés ont été créés alors que l’emploi non rémunéré a connu une baisse de 209.000 postes.

3 – Le taux d’activité a baissé de 0,7 point pour s’établir à 43,6% et le taux d’emploi a reculé de 39,1% à 38%. 4 – Le taux de chômage a progressé, passant de 11,8% à 13% (+1,2 point).

5 – Le nombre de chômeurs a augmenté de 138.000 personnes, passant de 1.442.000 à 1.580.000 chômeurs, ce qui correspond à une hausse de 10%.

6 – Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant de 18,6% à 19,7%, et de 0,7 point parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, passant de 4,2% à 4,9%. 7 – Le taux de sous-emploi a augmenté de 9,0% à 9,8% au niveau national, de 8,1% à 8,7% en milieu urbain et de 10,4% à 11,6% en milieu rural.

8 – Cinq régions concentrent 69,8% des chômeurs, au niveau national. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 25,8%, suivie de Fès-Meknès (12,7%), de Rabat-Salé-Kénitra (12,3%), de l’Oriental (9,7%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,2%). 9 – Cinq régions abritent 72,6% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus. La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,4%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,8%), de Marrakech-Safi (13%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,8%) et de Fès-Meknès (11,6%).

10 – Le secteur des « services » emploie 48,3% des actifs occupés, suivi de l’ »agriculture, forêt et pêche » avec 27,8%. L’ »industrie y compris l’artisanat », contribue, de son côté, pour 12,2%. Le secteur des BTP emploie, quant à lui, 11,6% des actifs occupés

S.L