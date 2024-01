Bourse : quels paris pour 2024 ?

Quelle stratégie d’investissement faut-il adopter cette année ? En raison de l’importante performance enregistrée sur le dernier semestre, les analystes de BMCE Capital research estiment que le niveau de valorisation des sociétés cotées est devenu moins attractif que celui affiché en 2023. Ceci dit, ils jugent que la réserve de reprise du marché, qui a été partiellement consommée, laisse une marge de croissance additionnelle. Si, pour l’heure, l’arbitrage reste en faveur du marché obligataire, l’augmentation de l’appétence des investisseurs pour le risque pourrait changer la donne. BMCE Capital research a, dans ce sens, concocté un portefeuille actions qui a surperformé le marché de +16,90% en 2024. Mieux, cette sélection offre un potentiel de croissance pour 2024 de plus de 9%. Elle traite à 19,7x ses bénéfices (contre 20 x pour le MASI) et affiche un D/Y de 2,5% contre 3,1% pour le MASI. Les détails



Akdital à accumuler (cours cible 550 DH)

C’est probablement la valeur la plus en vue du portefeuille de BKGR. Le titre porte littéralement la sélection du broker avec une hausse de plus de 79%. Pondéré à 5% dans le portefeuille de BKGR, Aktital affiche un upgrade de 11% par rapport à son cours du 29 décembre 2023. Avec un cours cible à 550 DH, BKGR recommande d’accumuler le titre dans son portefeuille. Il faut dire que les perspectives de l’acteur de référence dans les soins de la santé au Maroc sont prometteuses. Il ambitionne la poursuite du programme d’expansion nationale avec l’ouverture prévue de dix établissements en 2024. Son positionnement sur le segment du bien-être constitue un relais de croissance intéressant avec des marges plus élevées.



Aradei Capital à accumuler (cours cible 512 DH)

La foncière du groupe Label’Vie dispose aussi des faveurs de BKGR qui recommande d’accumuler la valeur dans son portefeuille. Et pour cause, le titre recèle un potentiel de hausse de 15% par rapport à son cours du 29 décembre, pour un cours cible de 512 DH. Il faut dire que la société poursuit le déploiement de sa stratégie de développement, avec une diversification de son portefeuille (construction des entités de santé d’Aktidal Immo et démarrage des travaux du 8e Sela Retail Park à Casablanca). Par ailleurs, la politique de distribution de dividendes de la société est généreuse (un taux de distribution des FFO supérieur à 90% sur les trois dernières années et un taux de D/Y supérieur à celui du marché à plus de 4,5%).



Atlanta Sanad à acheter (cours cible 150 DH)

Si vous n’en disposez pas dans votre portefeuille, c’est le moment d’en acheter. La valeur Atlanta Sanad est recommandée à l’achat par BKGR. Avec un cours cible de 150 DH, le titre recèle un potentiel de croissance de 18% par rapport à son cours du 29 décembre 2023. La compagnie est solide financièrement, avec une marge de solvabilité de 182% en 2022, largement supérieure au minimum réglementaire. De quoi lui permettre de faire face aux différents défis du secteur. Atlanta Sanad est le seul operateur coté à afficher une marge opérationnelle positive en 2022 et en 2023e grâce à sa politique d’assainissement et de souscription

Attijariwafa bank à accumuler (cours cible 500 DH)

C’est l’une des valeurs refuge du marché. Valorisé à un cours cible de 500 DH, le titre AWB affiche une upside de 9% par rapport à son cours du 29 décembre dernier. Il est, dans ces conditions, recommandé de l’accumuler. La bancaire dispose, en effet, de perspectives positives. Elle devrait ainsi consolider son positionnement de leader au Maroc, avec une part de marché de près de 30,3% en matière de distribution au 1er semestre, tout en renforçant ses ratios réglementaires (ratio de solvabilité consolidé de 12,58% et Tier 1 de 11,29% au S1 2023) à travers des émissions obligataires. De quoi lui permettre de dynamiser son activité commerciale et d’absorber les impacts des différents changements règlementaires et comptables. Parallèlement, elle va poursuivre sa politique de gestion des risques qui se traduit par un matelas de provisions conséquent. Par ailleurs, elle pourra compter sur ses relais de croissance en Afrique pour compenser une éventuelle baisse de l’activité au Maroc.



BCP à accumuler (cours cible 310 DH)

La bancaire est à accumuler pour les analystes de BKGR qui ont placé son cours cible à 310 DH, soit un potentiel de hausse de 13% par rapport au cours du 29 décembre 2023. La banque devrait consolider son positionnement de leader en termes de collecte avec une part de marché de 25,7%. Parallèlement, elle devrait poursuivre sa dynamique commerciale, suite à l’amélioration escomptée de son ratio de solvabilité (13,51% en 2024e contre 13,37% en 2022), résultant du renforcement de ses fonds propres réglementaires via des émissions obligataires. BCP va poursuite le déploiement de son plan stratégique à horizon 2026 visant, notamment, à renforcer le leadership du groupe sur son activité bancaire.



CDM à conserver (cours cible 755 DH)

La valeur CDM est à conserver pour BKGR. Par rapport à un cours cible à 755 DH, elle baisse de 5% mais son profil reste robuste. La banque affiche des fondamentaux solides qui se traduisant par des ratios réglementaires et de liquidité confortables au T3 – 2023 (un ratio de solvabilité de 15,61% et un LCR de 139,2%) procurant à la Banque une marge importante en termes d’octroi de crédits. Même chose pour la politique de provisionnement, jugée prudente par BKGR. Le groupe va profiter de nouveaux relais de croissance suite à l’acquisition par Holmarcom et Atlantasanad.

Ciments du Maroc à accumuler (cours cible 1.845 DH)

Acteur majeur du secteur cimentier, adossé au leader mondial des matériaux de construction, Ciment du Maroc jouit, selon BKGR, d’une situation financière saine avec un levier endettement intact. Sa politique de distribution de dividendes est généreuse (un taux de distribution supérieur à 90% sur les trois dernières années pour un D/Y supérieur à celui du marché, à plus de 4,5%). Il développe l’activité export de clinker pour rattraper partiellement le ralentissement du marché local. Le groupe évolue dans un cadre sectoriel favorable avec l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’aides au logement destiné aux futurs acquéreurs, devant rebooster ainsi le secteur immobilier. La valeur offre un potentiel de progression de 10% pour un cours cible de 1.845 DH. Il est donc à accumuler dans les portefeuilles.

Cosumar à conserver (cours cible 213 DH)

Le spécialiste du sucre de la Bourse de Casablanca affiche un potentiel de hausse de 9% par rapport à son cours du 29 décembre. Le titre est à conserver dans son portefeuille de placement. Il faut dire que Cosumar dispose d’un positionnement unique en tant qu’opérateur unique et historique de la filière sucrière au Maroc. Son dispositif industriel est important, doté d’une capacité de production de 2 MT de sucre blanc par année grâce à ses huit unités industrielles, dont une raffinerie. L’entrée dans le capital de Sucden, trader français doté d’une expertise sur les marchés internationaux, est un atout. Elle va permettre le développement d’un portefeuille de clients à l’export. La distribution exceptionnelle au profit des actionnaires est probable suite à la plus-value sur cession de Durrah à Wilmaco.



HPS à acheter (cours cible 782 DH)

La valeur est prisée par BKGR. Elle est recommandée à l’achat puisqu’elle affiche un potentiel de hausse de 26% pour un cours cible de 782 DH. Leader marocain de l’activité, elle dispose d’une large couverture géographique dans plus de 95 pays, ce qui lui permet de diversifier ses risques. La stratégie M&A de croissance externe est agressive et dynamique. HPS est en stade avancé de discussions avec 2 cibles des 12 sociétés qui figurent dans le pipeline du groupe. HPS a su transformer son business avec des revenus récurrents et réguliers, représentant 70% du CA à fin juin 2023. À noter que le groupe investit massivement dans la R&D (aux alentours de 14% du chiffre d’affaires).



IAM à conserver (cours cible 102 DH)

C’est l’une des valeurs les plus en vue en ce moment. Le titre affiche un upside de 2% pour un cours cible de 102 DH. Les analystes de BKGR recommandent de le conserver dans son portefeuille. Il faut dire que l’opérateur historique maintient une position de Leader des télécommunications au Maroc malgré l’intensification de la concurrence sur l’ensemble des segments d’activité. Il parvient à stabiliser des marges à des niveaux confortables, assurant ainsi une situation financière solide. De plus, ses relais de croissance en Afrique offrent des opportunités de développement. Sans parler de l’arrivée imminente de la technologie 5G, laquelle devrait inaugurer un nouveau cycle de croissance pour le secteur. Au-delà, le titre reste attractif grâce à un P/E de 16,1x (20x pour le marché) et un D/Y de 4,1% (3,1% pour le marché).



Mutandis à accumuler (cours cible 267 DH)

Le titre du créateur de marques est à accumuler. Estimé à 267 DH, son cours cible recèle un potentiel de croissance de 7%. Mutandis profite d’un Business model spécifique centré autour de l’agro-alimentaire et de l’hygiène, désormais orienté uniquement en B to C, mais aussi d’une stratégie de croissance ambitieuse avec le lancement de trois nouvelles usines à Berrechid (détergents, jus et hygiène corporelle) et le renforcement de la business unit «boisson», à travers l’acquisition de la marque Ain Ifrane. Mutandis profite aussi de son exposition à l’export (près de 50% du business) et de l’allègement de son endettement. Enfin, il est fidèle à sa politique de distribution stable, avec un rendement de 3,9% en 2022.



SNEP à conserver (cours cible 515 DH)

Le leader incontesté des produits d’électrolyse maîtrise des procédés industriels. Il va profiter de la reconduction par le gouvernement, en juillet 2023, des mesures anti-dumping sur les importations de PVC pour cinq ans, protégeant l’industrie locale de plusieurs sources d’importation (UE, USA et Mexique). Il ambitionne de développer des compounds à plus grande valeur ajoutée afin d’élargir sa gamme de produits dans le cadre de sa stratégie de développement.

Marsa Maroc à accumuler (Cours cible 297 DH)

Le leader national d’un secteur aussi stratégique jouit d’un business model stable et d’une structure bilancielle solide. Cela se traduit en bourse par un potentiel de croissance de 7% pour un cours cible à 297 DH. Le titre est à accumuler dans les portefeuilles.



Sonasid à accumuler (Cours cible 736 DH)

Le leader national du secteur de la sidérurgie, avec 40% de part de marché, profite d’un secteur dynamisé par le lancement de produits à forte valeur ajoutée. Il compte aussi sur la reprise attendue des BTP et la perspective de l’organisation de la Coupe du monde. Cela se traduit en bourse par un potentiel de croissance de 11% pour un cours cible à 736 DH. Le titre est à accumuler dans les portefeuilles.



Taqa Morocco à accumuler (Cours cible 1.280 DH)

Elle affiche l’un des potentiels de croissance les plus important de la sélection BKGR, soit 16%. Son cours cible est de 1.280 DH. La valeur est à accumuler.



TGCC à accumuler (Cours cible 191 DH)

Elle affiche l’un des potentiels de croissance les plus faibles de la sélection BKGR,soit 3%. Son cours cible est de 191 DH. La valeur est à accumuler.

Sami Nemli / Les Inspirations ÉCO