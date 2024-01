Investissement régional : la vision du MICEPP pour l’Oriental en action

Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques (MICEPP), Mohcine Jazouli, a récemment effectué une visite officielle au Centre Régional d’Investissement de la Région de l’Oriental.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement visant à renforcer les relations avec les institutions régionales et à promouvoir un environnement propice à l’investissement. Accompagné de son équipe, Jazouli a été accueilli par le personnel du CRI de la Région de l’Oriental. La visite a débuté par une présentation des activités et des services du CRI, mettant en lumière son rôle crucial dans la promotion des investissements, le soutien aux entrepreneurs locaux et la simplification des procédures administratives liées à l’investissement.

Au cours de la rencontre, le ministre délégué a souligné l’importance stratégique des centres régionaux d’investissements dans la mise en œuvre des politiques nationales visant à stimuler le développement économique local. Les discussions entre Jazouli et les équipes du CRI ont porté sur les opportunités d’investissement spécifiques à la Région de l’Oriental, ainsi que sur les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs locaux. Des échanges fructueux ont eu lieu, identifiant des plans d’action concrets pour renforcer le climat des affaires et soutenir davantage le tissu économique local. Le ministre a exprimé son engagement ferme à collaborer étroitement avec le CRI pour créer un environnement propice à l’investissement et favoriser la croissance économique durable.

Par ailleurs, Jazouli a tenu une réunion avec les investisseurs de la Région de l’Oriental, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir le développement économique et à renforcer les liens entre le gouvernement et le secteur privé. La réunion, qui s’est tenue au siège du Centre Régional d’Investissement, a rassemblé un groupe diversifié d’investisseurs, dont des représentants des secteurs industriel et financier, ainsi que des entrepreneurs locaux. L’objectif principal était de discuter des opportunités d’investissement dans la région et de collaborer sur des initiatives favorisant la croissance économique et la création d’emplois. Le ministre a souligné l’importance cruciale du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé pour stimuler le développement durable.

Les investisseurs présents ont eu l’occasion de partager leurs perspectives et leurs préoccupations, ouvrant ainsi la voie à un dialogue transparent et constructif. Le ministre a exprimé sa volonté d’instaurer un climat de confiance propice à l’investissement, assurant aux investisseurs que le gouvernement est déterminé à soutenir les projets contribuant au développement socio-économique de la région.