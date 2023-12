Bourse de Casablanca: le résumé hebdomadaire (25-29 décembre)

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 25 au 29 décembre :

– Le MASI a reculé de 0,73% à 12.092,88 points (pts);

– L’indice de l’électricité (3,29%) a affiché la plus forte hausse et celui de l’industrie pharmaceutique (-9,46%) a accusé la plus forte baisse;

– Le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 6,11 milliards de dirhams (MMDH);

– La capitalisation boursière s’est établie à 626,07 MMDH;

– Les meilleures performances ont été l’œuvre de SRM (+10,41% à 119,8 DH), Oulmes (+9,32% à 1.349 DH), CDM (+8,14% à 797 DH), Afric Industries (+7,01% à 334,95 DH) et M2M Group (+5,99% à 619 DH);

– Les plus fortes baisses de la semaine ont été enregistrées par Minière Touissit (-12,80% à 1.090 DH), Sothema (-11,04% à 951 DH), Stroc Industrie (-7,02% à 28,72 DH), Eqdom (-6,25% à 987,2 DH) et Disway (-5,39% à 650 DH).

S.L.